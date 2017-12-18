千字冲关汉字听写比赛第四季开始报名啦

由渥太华中国校友会牵头主办的海外学生“千字冲关”汉字听写比赛已经成功举办了三届，受到学校、家长和孩子们的广泛欢迎，极大地激发了同学们学习中文的兴趣。在听取了大家的反馈意见和建议的基础上，主办方决定推出2018年第四季比赛，由渥太华天天中文学校承办，CFC中文网、卡尔顿大学孔子学院及加华文化基金会协办。现将具体内容通知如下：

比赛级别设置和考核范围

为了更广泛吸引不同年龄层次、不同汉语水平学生的参与，这次比赛仍将分为四个级别进行：

预备级：测试范围为300词（A字库），总词汇量约为400字，选自渥太华地区中文学校1－4年级教材（中国暨南大学华文学院出版的《中文》，下同）中的生字；

初级：测试范围为600词（B字库），总词汇量约为800字，相当于中文学校1－5年级教材难度；

中级：测试范围为1000词（B+C字库），总词汇量约为1200字，相当于中文学校1－8年级教材难度，或中国汉语水平考试（新HSK，下同）四级水平；

高级：测试范围为2100词（B+C+D字库），总词汇量约为2500字，相当于新HSK五级水平。

上述字库可以从比赛官方网站qianzi.ca下载。

请注意：为方便家长和同学使用，今年中级组比赛用词汇表将B字库和C字库合成了一个文件，高级组比赛用词汇表也将B字库、C字库和D字库合成了一个文件。所以，今年四个级别都只需打印一份词汇表即可。另外，部分字库的词汇与去年相比有一些增减变化，请务必使用今年公布的更新字库准备比赛。

比赛级别设置和考核范围

预备级：从A字库中抽取100词听写，考核时间为45分钟；

初级：从B字库中抽取100词听写，考核时间为45分钟；

中级：先从B字库中抽取100词听写（同初级），再从C字库中抽取100词听写，因此中级比赛一共听写200词，考核总时间为90分钟，中间休息15分钟；

高级：先从B字库中抽取100词听写（同初级和中级），再从C字库中抽取100词听写（同中级），最后从D字库中抽取100词听写，因此高级比赛一共听写300词，考核总时间为135分钟，不同级别比赛后休息15分钟，休息总时间为30分钟。

比赛时间和地点

2018年5月中下旬

具体时间待确定后另行通知

天天中文学校

St. Joseph High School

3333 Greenbank Rd

Nepean，ON K2J 4J1

考核判卷

本次考核的出题和判卷工作将由渥太华天天中文学校的老师负责；评分将以字为单位进行考评，算出正确的字量作为最后的得分。为体现公平公正的原则，考卷须封卷遮盖考生信息，阅卷结果须由两位老师认可。组委会将安排义工进行监考、成绩录入和部分抽查工作。

奖励方式

比赛名次将按照考核成绩和比赛级别确定。其中：

预备级比赛的获奖者必须为五年级及以下的同学。参加预备级比赛的其他年级段的优胜者将获赠证书，不参加评奖；

初级比赛的获奖者必须为六年级及以下的同学。参加初级比赛的其他年级段的优胜者将获赠证书，不参加评奖；

中级和高级比赛的评奖没有年级和年龄的限制，但报名者应为在校学生。

同一级别比赛曾参加过三次并获得过“卓越通关奖”或以上奖项者，不能再参加该级别评奖。

比赛主要是为在海外学习中文的同学设计，同时欢迎在国内完成全部或部分中小学教育的同学参加，优胜者将被颁发证书，但评奖时会有一定限制：

在国内完成小学一年级及以上的不能参加预备级比赛评奖

在国内完成小学二年级及以上的不能参加初级比赛评奖

在国内完成小学三年级及以上的不能参加中级比赛评奖

在国内完成小学四年级及以上的不能参加高级比赛评奖

比赛优胜者将获得奖杯、奖牌、奖品或奖金等奖励。奖品及奖金的分配将基于筹款结果而定。每个级别的比赛将设立特等奖、优秀奖以及卓越通关奖：

特等奖：考核成绩正确率在99%以上的选手

优秀奖：考核成绩正确率在95%以上的选手

卓越通关奖：考核成绩正确率在90%以上的选手

组委会将视情况设鼓励奖若干，激励勇于冲关的同学。

奖金的募集

由于前三季比赛效果显著、社会反响热烈，预计第四季的参赛人数会增加，因此集资目标额度目前定为1万3千元。希望赞助支持这项活动的商家、机构组织和个人通过以下邮件和我们直接联系：

qianzi.oaccua@gmail.com

另外，本次比赛的协办单位加华文化基金会（CCHC）拥有慈善捐款账号，可以出具用于退税目的收据。如果您在单位参加任何形式的United Way捐款，可以指定捐款用途至：

Charity Name:

Ottawa Chinese-Canadian Heritage Foundation or CCHC，Charity No: 856847793

捐款完成后，请务必将您的捐款收据通过邮件的形式发到qianzi.oaccua@gmail.com并注明是用于“千字冲关”比赛，否则我们无法分辨哪些款项是给“千字冲关”活动的。

比赛报名

参赛选手请登录比赛官方网站http://qianzi.ca报名，或者点左下角“阅读原文/Read More”直接进入报名网页。

报名时请注明参加比赛的级别（即预备、初、中、或高级），评奖将依据考试报名的级别进行；

每位选手只能报考一个级别并只有一次获奖机会，比赛级别可根据自己的准备情况在不迟于考试截止时间之前更改；

报名时须注明是否在中国国内上过中、小学； 如果上过，请注明完成的最高年级。

报名截止日期：2018年4月30日

赛事咨询

任何意见、建议或问题，欢迎发邮件到“千字冲关”组委会邮箱qianzi.oaccua@gmail.com或在“千字冲关”家长微信群里发言。

千字冲关组委会