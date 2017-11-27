《他强由他强》（一）

文 / 十月 Canada

“你在忙什么？”他。

“上午见了律师，刚刚又去了家具店；这会儿，银行门口等着谈大事儿呢。哈哈！就是投资房地产的大事儿，我不忙。”永不失联忙不迭地对询问者的他表示，她不忙。

“哎！”他。

“咋地？”

“这还不忙？”他。

“取鱼去？行！”

“没有。”他。

“没有鱼，有其他事儿？”

“萝卜可以吃了。”他。

“我在欣欣市，离你家不远吧？”

“我刚才在多伦多。”

“你几点办完事？”他。

“最晚四点。”

“那就晚了。”他。

晚？晚与不晚，有时候就是一种拒绝，一份感言，试探你的急迫与否。

“要是快，十几分钟就打发我走了。”

“改天吧。”他在思考。

“好。”

“对了，你得出门。”

“要是早，你就联系我。”他。

勉勉强强地，感觉出他仍旧在思考的途中。

“谢谢谢谢。”

“要不这样吧，我把萝卜放门口吧。”他。

“行。对啊！”

“地址再给我一下。”

“萝卜给你洗干净了。”他。

他把地址发了过来。

“你家12号对吗？”

“我也不知道为啥这么个样子。”他。

“对啊，我记得你家不是12号。”

“路名对了。”他。

“谷歌地图显示的路名是‘钓鱼者大街’。”

“千万别错了昂。”他。

“20多公里，半小时！近。”

说实话，20多公里对于北京，他离我很近；可，20多公里放在多伦多，有那么一点点的儿距离。

他强由他强。