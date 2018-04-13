[加拿大肝脏基金会专栏] 電子煙與脂肪肝

電子煙於近幾年有上升的趨勢，部分原因是人們相信其比傳統香煙安全，因為人們於電子煙中吸食的尼古丁會少於從傳統香煙中吸食的量；也有專家表示，尼古丁並非無害，總有健康風險。而內分泌協會（The Endocrine Society）於今年三月份公布的研究指出，電子香煙可導致脂肪於肝臟內的積儲，因而對肝臟健康有潛在的風險。

“肝臟內多余的脂肪會對健康造成傷害，所以我們的結論是，電子香煙並非像一些廣告中宣稱的那樣安全。”洛杉磯Charles R. Drew醫學與科學大學內科主任弗德曼博士(Theodore C. Friedman)說：“這一發現對公共健康和監管有重要影響。”

弗德曼博士和其他研究人員報告指出，電子香煙含有尼古丁，它與非酒精性脂肪肝疾病有關。此結論基於一項實驗室研究。

在此為期12周的實驗室研究中，弗德曼及其同事研究了缺少載脂蛋白E基因的小鼠，載脂蛋白E基因的缺失會令它們更容易出現心臟及肝臟脂肪問題。所有的小鼠都被餵食脂肪和膽固醇相對較高的飲食。研究者將一組老鼠放入一個有電子煙氣霧的室內，以使它們的血液尼古丁水平與吸食香煙和電子煙者相似。第二組小鼠則放在有鹽水氣霧的室內。研究人員收集了小鼠的肝臟樣本，研究了受電子煙影響的小鼠肝臟中的基因，發現了與脂肪肝發展相關的某些基因發生了變化。研究人員還發現，暴露於電子煙的小鼠的與晝夜節律相關的基因（身體時鐘）也發生了變化。而已知晝夜節律功能障礙會加速包括脂肪肝疾病在內的肝臟疾病的發展。

此研究的發現，足以令我們警惕電子煙對肝臟的潛在危害。而傳統香煙的危害，是大多數人都已知且有定論的：傳統香煙對身體的影響不僅限於肺部，也同樣影響肝臟。傳統香煙的制造過程中添加的化學品，不少含有致癌成份。對於本身已有肝臟問題者，如有乙型或者丙型肝炎者，吸煙會增加肝癌的風險。如果同時患有肺病及肝病，當肝病惡化至肝硬化和肝衰竭時，患者能夠接受肝臟移植的機會很低。為肝為肺為了全身的健康，都應該考慮減少或者戒煙。

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