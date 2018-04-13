华人社区服务中心社区新闻

重要通知

1.渥太华中文电台FM 97.9节目时段增加：

每星期三晚上7:00到8:00将重播上个周日晚第一个小时的节目，星期四晚7:00到8:00重播上周日晚第二个小时的节目，星期五晚上7:00到8:00重播上周日晚我们最后一个小时的节目。我们的直播节目仍然是每周日晚8-11，欢迎大家通过收音机和手机应用来现场收听。

2.不能错过的大型活动，5/6社区欢迎日

最受欢迎的年度大型活动“社区欢迎日”在众人的期盼下，即将登场，渥太华华人社区服务中心为了能更好的服务移民及社区，特别邀请渥太华市长，市议员Allan Hubley及Marianne Wilkinson，联合数十个个社区伙伴们，于5月6日(周日)下午1点–4点半，盛大推出第八届“社区欢迎日”，在All Saints Catholic High School，5115 Kanata Avenue，Kanata举行。

今年除了三十多个商业或服务机构带来各类安居乐业的信息，渥太华市长及议员们也在下午一点亲临，与移民朋友合影留念。当天还有各类趣味活动，包括充气蹦床、动物气球、面部彩绘，亲子游戏及儿童才艺表演等。此外，今年特别邀请到疯迷北美大人小孩的星球大战人物，到现场与大家互动游戏及合影。今年新推出的家庭服装秀，为新老移民家庭提供全家同乐的舞台，欢迎踊跃报名。

当天至OCCSC展位注册的朋友，凡出示有效证件，原件或复印件(枫叶卡/移民纸/公民卡/工作签证，学生签证)，即可获OCCSC幸运抽奖券及最新出版OCCSC 2018-2019新移民安居服务手册，此手册包括渥太华移民，政府及各类服务中心，还有渥太华常最用的各种地址电话。

每一位註冊的朋友都可獲免費抽獎券一張，幸运抽奖的礼物除了荣誉的市长礼篮和两份议员礼物外，还有数十份礼物，最高价值$450元，欢迎大家踊跃至OCCSC展位注册。活动免费，并有大量免费停车位。欢迎社区新老朋友合家光临，共度一个欢乐的周日。

儿童/青少年才艺表演&家庭时装秀报名，或活动询问，请电邮：

陆小姐：yongyi.lu@occsc.org

电话：613-235-4875 Ext.168

3.诚聘义工

渥太华华人社区服务中心成立于1975年，是一个非盈利，非宗教和非政治党派的社会服务机构。一段时间以来，我们听到了来自华人社区的诉求，希望为一些华裔老人及照顾他们的老年亲属（大多是配偶）提供一些有代表中华文化的活动，以期通过参加活动，减少他们的孤独感及减轻照护者的压力。为此，渥太华华人社区服务中心诚聘有以下特长的热心义工为这些需要帮助的老人及他们的照护者提供有益于身心健康的文化和娱乐活动。

活动地点在400 Cooper Street，2000室。活动时间为周一至周五期间，每周一次，每次一至两个小时。

需要义工的特长包括：

•唱歌 •书法 •绘画 •手工

义工的条件：

•相信并遵从渥太华华人社区服务中心的宗旨

•了解需要帮助的华裔老人及他们老年照护者的需求

•遵守渥太华华人社区服务中心的规章制度，如替客户保密等

•最好有过组织小组活动的经验

通过做义工，你会被邀请参加华人社区中心每年一度的义工感谢联欢大会，获得义工证书，并享受美食、礼物，还能认识新朋友；获得义工培训的机会；并增加社区参与感。

欢迎对以上义工机会感兴趣的朋友（年龄不限）通过电子邮件与华人社区服务中心的唐女士联系。电子邮箱：wendy.tang@occsc.org

4-防火安全讲座

邀请市政府消防人员来让大家学习家居防火安全，注意事项及用火常识。

（座位有限，请提前报名）

A.时间：四月十七日（星期二）早上9:30 -11:30

地点：400 Goldridge Drive， Kanata

报名请电613-698-8335 Lisa侯隽

B.时间：四月二十日（星期五）早上10:00-中午12:00

地点：渥太华华人社区服务中心

400 Cooper Street，2000室（2楼）B教室

报名请电613-235-4875转113或电邮

cindy.chan@occsc.org

c.时间：五月九日（星期三）早上9:30-11:30

地点：4100 Strandherd Drive，Nepean (Barrhaven)

South Nepean社康中心二楼

报名请电613-899-3128沈颖报名请电613-235-4875转113或电邮cindy.chan@occsc.org

5.华人社区服务中心中文电台节目预告FM 97.9（渥太华中文电台）

2018年4月15日

-渥京夜话：解析高中生和大学生如何根据自己的优势选择职业方向

-加拿大知多少：加拿大的城市变迁

在收音机里、车里、手机上和CHIN Radio Ottawa 网站上（http://www.chinradioottawa.com/）现场收听我们的国语节目。全新免费手机app下载: CHIN Radio Ottawa；错过节目请听CHIN Radio Ottawa网上回播：http://www.chinradioottawa.com/index.php/podcast/mandarin-local

另外，我们第一个小时的节目会在接下来的周三晚上7-8点重播，第二个小时的节目在接下来的周四晚上7-8点重播，第三个小时的节目在接下来的周五晚上7-8点重播。广告赞助、捐助我们的义工团队，请联络613-235-4875转115。请订阅电台微信公众号：渥太华空中之友。

