人文教育的典范—2018年慈济加东人文营感悟

春暖花开又一年，每逢复活节假日，慈济多伦多分会举办年度教育研讨会，今年3月30日，在多伦多支会佛堂。会前照例作了充分而周详的安排，一张严密的课程表足以说明他们的严谨作风！预计时间、课程内容、承担者，有条不紊，分毫不差！

步入佛堂，脱鞋换套，登记注册，领袋装鞋，按组入座，流水操作，环环紧扣！一路笑容陪伴，一股暖流涌动，身处温馨氛围之中，心情愉悦，状态良好。

爱的祝福定基调，人文教育扎根基，语言文字作媒介，神圣师道树典范。

教育是什麽？一问贯串，带动全局，教书育人，以人为本，灌输以爱，体现教育的力量！张素雯校长，追溯教育历史，反思远古教育力量，提示教育是最好的翻身上进机会。一个孩子，一位老师，一本书，一枝笔，可以改变世界！平凡女孩，17岁的马拉拉，传奇故事深入人心！接着她现身说法，从沉默到演讲治口疾，从爱心妈妈到当老师—教务主任—到校长，教育就是改变的起点！内修诚正信实，外行慈悲喜捨，教之以礼，育之以德，导之以正，从生命出发，净化人心，祥和社会，达到天下无灾！让教育成为一种成长的力量，知而行道，培养良好品德。

要达此目的，教学方法的探究摸索，至关重要！林佩君校长“趣味课堂—幸福跟着走”的演讲，指引航向。从当一个讨人喜欢的人做起，感恩、尊重、爱，设计各种游戏教学，用温柔语气，坚定原则，建立默契规则，创意思考，师生互动，激发共鸣，按照教学规律，从注音、单词、语句、短文，到综合应用，引起兴趣，挖掘潜能，创造一份舒适的爱，在爱的关怀中，水到渠成，瓜熟蒂落，完成既定目标！

按不同年龄段的特点，三位老师与大家分享的静思语教学实践，也是丰富宝贵的经验。慈济教育与众不同的是，通过证严法师深入浅出，含义深刻的静思语，潜移默化，寓教于乐，寓乐于教，在快乐中学习。体验-讲述故事—省思—静思—生活实践，五段式教学，重在结合生活规范，落实为自觉行动，“多做多得，少做多失”！选择针对性的感人故事，身体力行，引起反思，发挥良能，取得事半功倍的效果！

黄淑芳老师从认字到写作的高年级教学，见解独特，功底深厚，教法可取。从注音符号到汉语拚音的历史，认识汉字的步骤，起承转合的框架结构，修辞技巧，记述、描写，抒情、议论，说明的表达方式，无疑是中规中矩语文老师！

邱玉亭师姊的礼仪之美给人美的享受！礼貌、礼仪、礼节、仪容、仪态，风度，知礼识理是慈济的一贯风格，也是证严法师历来强调的训导。慈济人有正规的制服，固定的髮式，坐如钟，站如松，双手合十，面带笑容，言必感恩，严于律己，处处体现中华民族是礼仪之邦的风范！内外兼修，品德之秀，为人师表，言传身教，老师的模，学生的型！

其间，恒持刹那大合照，留下美好的回忆；人文团康的欢迎歌，句句暖心在胸；身心宽畅的美食糕点，福慧午斋的佳餚素食，久久回味无穷；知心相契的交流，开启群体智慧，结识新朋旧友；最后颁赠的结缘礼品，牵动人心！整整九个小时培训，欢喜赋归，收获满囊！

我是第二次赴营，从渥太华出发，来回旅途九个小时，短暂辛劳与丰硕所得相比，不在话下！所受教益，很难忘却！身为退休教师，对教育情有独衷！异国他乡，听着熟悉的话语，吸收新鲜教育理念，感受未来的希望，充满期待！让慈济的人文教育发扬光大！

文／悠扬琴声 2018年4月1日