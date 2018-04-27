【加拿大肝脏基金会专栏】喝酒會減壽？

英國劍橋大學於4月中發表了一份研究報告，指出每周飲酒5杯以上可能縮短壽命，而即使飲酒適量，也與心臟和循環系統疾病有關。

有關發現是基於對19個國家超過60萬人的健康與飲酒習慣的研究而得出的結論。研究指出超過5杯的長期飲酒與壽命縮短有關。比如，每周飲用10杯及以上與壽命減短1至2年有關；而若飲用18杯及以上則與縮短4至5年有關。研究還指出，飲酒量的增加與中風、心力衰竭和死亡的風險增加皆有關聯。

此研究以數據觀察的形式進行，無法得出有關“飲酒與壽命”因果關系的確切結論。但是其發現，也吻合“饮酒過量傷害健康”的常識。而酒精對健康最大的影響之一，還就是我們“心肝寶貝”之一的肝臟。

酒精如何影響肝臟?

肝臟處理過量酒精時，正常的功能便會受影響，導致化學失衡。如果肝臟的酒精排毒工作長期負荷過重，肝細胞便會受損或改變，導致脂肪積聚（酒精性脂肪肝），更嚴重者會引致發炎（酒精性肝炎）及／或肝硬化。由酒精誘發的肝病最終也可發展成肝癌。

酒精如何影響肝臟疾病？

對於已患有肝病者，包括乙型及丙型肝炎者，飲酒會增加肝臟損害的程度及肝硬化的風險。因此，任何患有慢性肝炎或其他肝病者都應該完全禁酒。

如果我的肝臟已被酒精損壞，如何知道？

當你覺察到任何病徵時，超過四分三的肝細胞已無法正常發揮功能，此時補救可能為時已晚。因此，你必須知會醫生有關你的飲酒情況。通過定期的身體檢查和驗血，醫生可以及早發現肝臟疾病。

酒精相關的肝損害可以逆轉或治愈嗎？

如在早期發現而病人可以完全戒酒，最輕微的肝臟損害是可以復元的。只要血液內再沒有酒精，肝臟細胞便可以回復正常。酒精引起的脂肪肝及輕微的酒精性肝炎，只要停止喝酒也可康復。

然而，晚期的酒精性肝炎可以導致嚴重的疾病。如果形成肝硬化，肝臟結構便會永久受損。肝硬化的病癥、徵兆及後果，要視乎其嚴重程度，以及是否涉及重度脂肪肝及/或酒精性肝炎而定。當酒精性肝病及脂肪肝病共存時，可導致嚴重後果，有時甚至死亡。

有关加拿大肝脏基金会

加拿大肝脏基金会成立於1969年，为全球首个致力於肝脏疾病研究的组织，研究项目包括肝病的成因、诊断、防治及治疗，并提供相关教育。今天，加拿大肝脏基金会是支持肝脏研究的最大的公益基金。我们通过推广肝脏健康、提升公众对肝脏疾病的关注与理解、为受肝病所困的个人提供支持，致力於令肝脏研究焕新生命。如需了解更多，或者想捐款支持肝脏研究，请浏览网站www.liver.ca/chinese。