渥太华2018春晚上的渥太华华星艺术团

难忘的渥太华2018首届春晚华彩纷呈，己深深地铭记在人们的心里。除了国内来的杰出艺术家们的倾情献演，加中文化艺术协会，渥太华华星艺术团所属文艺团体，集思广益、精诚团结，为整台春晚烘云托月，发挥出色，展现了渥太华华人社区应有的艺术水准！

百花齐放开场舞相亲相爱欢乐多

早在2017年年中，加华文化艺术协会理事会就已经把渥太华2018首届春晚列入构思策划阶段。在会上东方艺术团丁桃团长提出了她反复酝酿的想法：是否搞一个开场群舞，让首届春晚有一个响亮、醒目、热烈的开头！这样既能让华星艺术团所属文艺团队发挥特色，又能体现渥太华本地蓬勃开展的文艺活动氛围，更能突出首届春晚的主题：相亲相爱一家人，华夏儿女不忘根！

华星闪耀–文化中国–渥太华首届春晚总导演鲍俊伟女士，自接到任务起，便冥思苦索，经广泛征集、精心挑选，终于选定开场舞的背景音乐“相亲相爱”：动身千里外，心自成一脉——今夜万家灯火时，梦中佳境在。感人的歌词道出华人侨胞的心声。鲍老师带着主题音乐，逐一上门，与华星艺术团所属的加华腰鼓队、东方舞蹈团、海燕舞蹈团、欣华舞蹈团、大都学院等积极联络、精心编排，从服装到动作，从节奏到氛围，一一把关，力争在有限的时间里，最大限度地创造出欢乐庆祝的春节气氛！

开场舞率先出场的是一群活泼可爱的小“狗狗”！孩子的表演是最出彩的，但也是最难管的。这些从三岁到五六岁的孩子，是鲍老师从社会上、及任教的中文学校里留心物色，做通家长思想工作而邀请来的。数次排练过程，孩子们活蹦乱跳，有哭有笑，让人头晕。经过鲍老师耐心引导，反复训练，孩子们在演出那天非常出彩！为2018狗年兴旺的寓意点题！

加华腰鼓队一身红，红腰鼓，红鼓穗。真是新年开门红呀！佟春教练把与鲍老师商定的动作节奏，反复带队操练，特别注重队员的精神状态，在演出时鼓声如阵阵春雷、鼓穗飞舞赛朵朵红云，进退划一，飒爽英姿！

东方舞蹈团的七位藏族舞女子，基础强弱参差，教学难度大。鲍老师与丁桃团长密切配合、严格训练，逐渐达到整体要求。那挥舞的白色长袖、那飞速旋转的舞步，充分体现了西藏女子明快洒脱、热烈奔放的形象！该团的四位少女的新疆舞身材玲珑，服装热辣，舞姿优美，变化多端，令人目不暇接！绿衣红扇十位女子在“谁不说俺家乡好”的亲切旋律中，舒展挥扇，似乎在一座座青山、一朵朵白云间纵情欢舞！

海燕舞蹈团的女孩们苗条挺拔，在卢海燕团长的严格教导下，各种舞蹈均善，尤以傣族的孔雀舞见长。此次选拔五位高贵典雅的蓝孔雀，真是引人注目，充分展现了傣族少女的秀丽柔美！

欣华舞蹈团的蒙古舞壮观、大气！蓝白服饰清新庄重，耸肩摆臂，似鸿雁翱翔，播洒幸福吉祥！如骏马奔腾，驰骋在康庄大道上！章诗雨团长率队起舞，精彩呈现！

大都学院一向以武术、舞蹈而著称。她们此次担纲的苗族舞蹈活泼轻快，艳丽的苗服，明亮的银饰，民族风十足，夺人眼球！那充满欢乐的舞姿有力地表达了苗族人民对生活的热爱、对理想的追求！这良好的效果，离不开章老师平时的训练引导。

海外游子异乡人乡音乡情永难忘

原创舞蹈“异乡人”，是鲍老师被李健的歌曲“异乡人”所感动，从而激发了创作热情。华星艺术团青年舞团五位少女，洁白的衬衫、蓝色裙裤，朴素的八十年代初的学生打扮，唤起多少人的芳华记忆。那奔跑嬉戏、那眺望远方的舞姿，不正是当年的我们追梦的开始？舞者们跳跃翻滚、跌倒挣扎，如回放的镜头，让我们看到自己在异乡客地的孤独、坎坷、挫折和艰辛。舞蹈中同伴的搀扶、温暖的目光、那扇窗透出的灯光，让我们擦去泪水，更加懂得友情！亲情！爱情！是我们坚强的理由！现代舞源于生活的自然，奔放，肢体语言饱含丰富意蕴的象征手法，刻画内心细腻入微，也就更加动人心弦！

岭南女儿娇春雨绿芭蕉

经由鲍老师移植改编的“岭南春雨”，别具特色。在浓郁而缠绵的广东丝竹“雨打芭蕉”的旋律中，古色古香白墙黑瓦，翠绿芭蕉，深深小巷，走出一群手持小伞的赤足女子，那衣裤由纯白渐变为淡淡桔色，小伞也是淡淡桔色，那么柔嫩、那么明亮！濛濛细雨也遮不住她们洋溢的勃勃生气！如诗如画，好像是青山碧水间的一群美丽的精灵！她们手中的小伞时而低垂遮面、时而高举跳跃、时而前后挥舞、时而开合自如，似蓓蕾绽放，又如欲飞的风筝，承载着姑娘们的憧憬和希望！独舞的超脱、三人舞的灵动、群舞的和谐，呈现给观众的是一幅活色生香的岭南画卷！谁知道这群“妙龄少女”，都是资深白领，二十年左右对舞蹈艺术的追求，坚守至今。丁团长以身作则，力求完美，打造出一支训练有素的队伍。

甘为绿叶当配角乐在幕后尽全力

在加拿大著名男旦刘伟亮先生的京剧“双阳公主”中，扮演两位女兵的来自丝路花雨工作室，王瑾团长是其中之一。她舞蹈功底深厚，有精益求精的拼劲与韧性！但是这亇配角任务重、时间紧，刘先生又工作繁忙，没法事先反复排练。搁谁都摇头。王团长甘为绿叶当配角。仅仅在演出一周前排练了一次。刘先生要求严格，倾情教学；俩学生学得认真，注意细节，终于在短时间内快速掌握京剧中牵马、奔驰、上坡、下崖、过河等等经典套路，在一周后的正式演出中，她俩与刘先生珠联璧合，丝丝入扣，其默契程度，令人叹服！

加中文化艺术协会为了首届春晚，全体总动员！首先主持人Cici女士优雅、知性、大气、娴熟的风格，让人惊喜！摄影方面有天舒影视、毅想天开工作室、但汉鸿先生等等废寝忘食，全身心投入拍摄。票务方面更有章诗雨女士、王瑾女士、欣华中文学校姚校长、常校长、瑞荣工作室，以及全体理事的通力合作。由团长管质丹先生率领的爱乐乐团在首届春晚担任最后的大合唱“难忘今宵”。在李雨儿、许祖莉两位歌唱家高亢歌声领唱下，全体团员以充沛的热情、和谐的歌唱，完美诠释了这熟悉的经典旋律，为整台晚会划上了一个美妙的感叹号！

乐在幕后尽全力！众手绘出春晚美！

渥太华2018首届春晚已经圆满成功！带给我们灿烂的记忆、镌永的回味！展望未来，渥太华加中文化艺术协会，华星艺术团将总结经验，高瞻远瞩，满怀信心，迈向更大的辉煌！

（文/姚争）