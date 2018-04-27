二、怀念徐时中兄(二姊夫)

(逝世49年祭四首)

一

同窗学兄徐时中，出生滨湖吴江市；(1)

风光旖旎钟灵秀，丝绸鱼米毓俊士。

幼承塾师诵诗书，咳唾玑珠号夫子；(2)

痛慨百年帝凌耻，科技落后罹寇欺；

深思教育立国基，振兴民族须治愚；

誓为孺牛培桃李，考入金大修教育；(3)

探赜索隐矻研习，造诣专精卒硕士，

执教师院笃舌耕，遂偿夙愿展宏志。(4)

二

我姊镇师与同班，甘作园丁共志趣；

孜孜不倦文史地，品学兼优绰书迷；(5)

语文写作偲卓敏，曾获省赛名第一；(6)

学成授业教有方，屡评先进生慊廙。(7)

慕姊譞中外秀气，相恋八年情不渝；(8)

迨得学位始婚礼，濡沫唱随缱绻密。

三

文革下乡搞教攺，紧张任务讫蒇捷；(9)

正待整装返校时，不幸染疫医誤迟；(10)

遗体运回惊举哀，姊仰灵台恸厥疾；(11)

天何无情夺良师，莫不潸潸怆惋泣。

四

诀别悠悠行半世，时切眷眷愵难巳；(12)

犹忆当年聆卓识，兴黉树人缔新制；(13)

曾创江大践尔旨，差堪告慰故人知；(14)

心香一炷清明祭，吟抒襟怀托哀思。(15)

［注 释］

(1)徐时中：是我中大同学，出生于滨临太湖，风光旖旎，人文荟萃，盛产丝绸渔米之乡的江苏吴江市。与我二姊(名朴)在镇江师范曾同班同学，都爱好文史、教育，志趣相投。

(2)咳唾玑珠号夫子：由于他上过私塾，国学功底深厚，谈吐儒雅精当，言必引经据典，脱口成章，文辞隽美，同学给取雅号为“老夫子”

(3)考入金大：他从镇师考入中大教育系，毕业后又考入金陵大学研究生院深造，取得教育心理学硕士学位。

(4)执教师院：在上海师范学院(后攺为上海师范大学)任教。笃舌畊：指全心全意从事讲学，教书育人。

(5)绰：即绰号或外号。

(6)偲cai：多才。卓敏：卓越聪敏。省赛：全省中学作文比赛姊获冠军(笫一名)。

(7)学成授业：指姊大学毕业后当中学教师。生：指学生。慊qie：满意。廙yi：恭敬。

(8)譞huan：聪慧。不渝：不变。

(9)下乡教攺：1969年(文革期间)上海师院教师下乡至安徽屯汐进行教改，工作、学习、劳动都很紧张。讫蒇捷：指任务完成胜利结束。

(10)疫医误迟：时值盛暑，传染了爆发性菌痢，突发高烧，而农村医生误诊为感冒，未能对症下药及时救治，于1969年8月1日不幸亡故，年仅49岁。

(11)恸：极度哀伤痛哭。厥疾：当场昏晕过去而病倒。

(12行半世：将要半个世纪了。愵ni：忧思、伤痛。

(13)卓识：指远见卓识，真知灼见。兴黉树人：举办学校，培养人才。缔新制：指创建新学制。

(14)曾创江大：指在上世纪八十年代，改革开放大潮中，我曾从事教育改革创新、參加创办新型的江准职业大学工作，培养造就了一批适应改革开放发展需要的实用人才。踐尔旨：实现了他曾与我探讨研究过的攺革创新学制的思考与主张。

(15)心香：比喻真诚的心意。清明：即清明节。吟抒襟怀：指以诗来抒发内心的怀念。