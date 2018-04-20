清明時節愐怀親人故友 叟声/渥太华



一、痛忆世章哥(二首)

(逝世77年祭)

一

我有胞兄名世章，稟质聪颖意气昂；(1)

家藏古籍博览倞，开我茅塞引入港；(2)

腹蕴诗书识宽广，理解记忆力特强；

数理外语绩优棒，名列前茅年得奖。

邻闾同学遇题障，常向求询解疑匡；(3)

寒暑假期更繁忙，书房遂成补课堂；

来者不拒谆辅讲，助人为乐家风扬；(4)

好学运甓侪榜样，“小博士”謏闻里坊。(5)

二

生逢国难稷蜩螗，日寇侵华猖辀张；(6)

蒿目时艰愤优伤，壮怀激烈誓驱狼；

“还我河山”书壁上，铭仇敌忾耻不忘；

匹夫有责国兴亡，愿洒热血染沙场。

考入航校逞贞望，读书救国相益彰；(7)

不虞政审退落榜，晴天霹雳深怅惘；(8)

壮志不酬愤郁恙，医治无效含恨亡；(9)

家蒙不幸慨世凉，毁我彦兄怫痛怆。(10)

［注 释］

(1)哥名世章：生于1918年，大我六岁，排行老二，1941年7月1日(农历6月7日)病故。意气昂：指精神振奋昂扬，富有朝气、理想、志向、抱负!

(2)倞liang：求索。引入港：指引导我进入研读古文国学之门。

(3)遇题障：指学习中碰到难题和障碍。询：询问、请教。解疑匡：指解决疑难与邦助纠正错误。

(4)谆辅讲：毫不厌倦地悉心辅导讲解。家风扬：发扬我家乐于助人的传承家风与崇尚。

(5)运甓：甓pi：砖，出自古人(晋代)陶侃晨暮搬砖的故事，比喻能刻苦自励。侪chui：同辈(我们的)。小博土：因常邦助同学解决学习中困难，被同学称誉此美名。謏xiao闻：小有声名。里坊：指家居的里弄衔坊。

(6)稷蜩螗：指国家纷扰不宁。辀zhou张：强横跋扈。

(7)逞：施展、实现。贞望：坚定不移的意志与愿望。

(8)不虞：意料不到。政审：政治甄审。退落榜：由于父亲办报，抨击反动当局的腐败无能，只事内战不事抗日而招忌缉，致受影响而被退学落榜。

(9)意指理想、志向、愿望、抱负被扑灭，精神深受沉重打劫、刺激，而怫愤郁闷成疾，不治病故。

(10)彦：有才德之士。怫痛怆：忿怒、痛心、悲伤。