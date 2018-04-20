渥太华南京大学东南大学南京理工大学 2018年三校春节聚会后记



2018年的春节聚会用两个字形容就是热闹，用三个字形容就是巨热闹，用四个字形容就是超级热闹。2018春节是渥太华渥太华南京大学、东南大学和南京理工大学校友会第一次联合组织春节聚会。这次聚会已于2月24日举办，南京大学校友会理事会的准备工作刚过新年就开始了。春节聚会需要在室内举行。地方要够大，停车方便，还要有包饺子热食品的地方，能够满足这些条件的地方可选的不多。经过多方打听，终于由校友会的钱旭找到了在Riverside South区的Independent超市的社区活动室。尽管工作繁忙，钱旭还是挤出时间来与店方进行了多次沟通，最后将场地的租用敲定下来。这次活动得到了Independent的大力支持，活动场地干净整洁，桌椅齐备，设施良好，店长还亲自来讲解怎么使用各种设备和注意事项。校友们也非常感谢店里的支持。他们很多一来就先到店里购物，真正创造了双赢局面。

定下活动地点后，南大校友会着手与渥太华东南大学校友会及南京理工大学校友会联系联合举办聚会的事，结果三个校友会一拍即合。接下来的准备工作顺理成章紧锣密鼓的展开了。

发通知，接受报名，准备各种聚会用品。每一项工作都非常琐碎，但都马虎不得。和往常一样，各位理事们都主动承担责任。当仁不让，出人出力出物品，一点都不带含糊的。潘光睿，傅春荣，陈智琦教授，刘枭辰，钱旭，蔡万付，张伟华等分别认领了各自的分工。高志成教授和冯永来在理事们第一次的开会的时候不在渥太华，所以没能参加。他们一回来，马上发信问有什么事需要他们帮忙的。Amy和王淼虽然人不在理事的岗位上，还是一如既往的热心。他们带来了儿童礼品，准备了录放机和CD。东南大学校友的准备工作在王伟的组织下卓有成效。段军斌因有事冲突不能参加聚会，但依然全心全意帮助沈林平准备各项事宜，以及和南理工校友的联系。蔡万付负责网路通讯和音响。一旦有事情要发布，他马上把Email里的信息放在微信的群里发出，保证信息在微信群和Email同步发行。因为充分利用了微信这个工具，这次活动的通讯工作效率得到大大提高。理事们还专门建了一个微信群专门用来讨论各项准备活动，时效性非常高。一旦一个问题发出去，很快就有回复，确实比用Email和电话方便了很多。一些不常用微信的“老一代”理事们边学边用，还不断地夸微信好用。

说实在的，当初准备这次活动的时候，只打算了50多人参加，没想到报名的就有60多人，2月24日当天来了70人左右。小蔡做了个录像放到了YouTube上，感到满屋的人忙忙碌碌，喜气洋洋，气氛好极了。很多理事和校友不到4点就到了。他们马上就开始帮助装饰房间。吹气球，挂宫灯，搭彩灯，排桌子椅子，忙的不亦乐乎。有空的话，大家可以看看小蔡拍的录像，动感非常。

三个学校的校友们来到后，不用招呼，也不分你我，很快自己组织起来包饺子。一时间三张长桌子连在一起，4，5个面板间隔摆开，很多擀面杖一起飞舞，还有十几个人一起包饺子，那阵势不是一般的震撼，气氛不是一般的温馨。因为三个学校都带来了和好的面和饺子馅，你根本不可能分出来谁是哪个学校的校友，谁在包谁家的饺子，此时此刻，大家都是自家人。

按照事先安排好的日程，5点半左右，团拜开始。潘光睿，王伟，陶玉明分别代表渥太华的南大，东大和南理工的校友会给大家拜年。都是中年之人，他们给大家带来的祝福中既有年轻人的热情，也有中年人的思考和思想的沉淀，也有对未来的向往，和对当下的感恩。接下了，三位幸运的属狗的同学给大家拜年。他们其中两位许凤高和东大的一位校友第一次参加校友会活动，正好利用这个机会和大家分享他们的经历和祝福。最小的一位属狗的小朋友是Amy的小女儿，只有12岁，在爸爸妈妈不断鼓励下，也给大家拜年，赢得了大家的阵阵笑声。再往下，温耀斌的妈妈代表老年朋友给小朋友们发金币巧克力，祝大家幸福美满。

紧接着，精彩时刻到了，小帅哥Eric小朋友表演节目的时间到了。Eric一出场就把大家镇住了。他头带小礼帽，身着黑色西服，右手戴著名的银色手套，俨然是小小迈克尔杰克逊在世。Eric跳的舞蹈是BillieJean，他的一招一式学的很像，太空步走的有模有样，有的小朋友看的嘴巴都合不拢了。Eric的舞蹈赢得了大家的热烈掌声。然后南大的校友同时也是在中国驻加拿大大使馆工作的戴者华先生给大家拜年，并顺便介绍了很多中国国内很多方便海外华人和子女的政策。

聚餐开始了。大家带来的拿手好菜摆了整整三桌子。素菜荤菜甜点各式俱全。好几个校友一边夸好吃，一边到处找提供菜的人，希望能得到菜谱。好几位校友主动负责给大家煮饺子盛饺子。特别是黄新平夫妇俩真是一对老黄牛夫妇，他们从包饺子，煮饺子，盛饺子一直守候在煤气炉旁，只能在人稍微少的时候，才忙里抽闲自己吃点东西。

用餐结束后是抽奖和棋牌活动，三位幸运的校友抽到今年的吉祥狗。一位小朋友抱着他赢的狗，一遍一遍地地问他旁边的大人，阿姨阿姨我能把狗狗带回家吗？可爱极了。活动室的后方，一大堆人已经迫不及待的要开始德州扑克比赛了。高志成教授是这次比赛的指导者，刘枭辰带来了非常专业的德州扑克设备。黑色的台面一展开，立马让人有了在Las Vegas 高档酒店玩桌牌的感觉。一时间桌旁旁边坐满了玩家，玩家背后站满了围观的人，热闹的很。小刘还带了两付桌游，可惜这次玩不成了，但他还是邀请了足够的人玩打升级。这个不用教，人人都会。德州扑克比赛结果出来，南理工的沈林平赢得了冠军。他抱着奖品吉祥狗，站在宫灯旁边，高高兴兴的让朋友照了左一张右一张照片。

聚会在大家的欢笑声中结束了。很多校友主动留下，帮助清洁炉灶，整理桌椅，打扫卫生。把活动室完全恢复成原来的样子。大家都很珍惜能有这么个机会把南京的校友们聚集在一起。 还有很多校友已经在讨论明年的活动，可能租借的地方，怎么搞活动。看到这么多校友热心的出力出主意，南京的校友会一定会继续搞下去。

我们曾经在南京那个美丽的城市度过了不一样的大学时代，我们能在万里之外的渥太华再相聚，这是不一般的缘分。让我们一起珍惜，一起感恩，一起祝所有的校友们和家里的老人孩子2018狗年幸福安康，一切旺旺旺！