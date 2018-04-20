安居樂業資訊分享!領取免費禮物 5月6日“社區歡迎日”KANATA盛大舉辦

為了協助渥太華的移民安居樂業,渥太華華人社區服務中心將於5月6日(周日)盛大推出第八屆“社區歡迎日”，帶來豐富多彩的節目、實用的資訊和老少咸宜的娛樂活動。省議員、市長、市議員以及30多個社區夥伴也將親臨現場。

• 時間：5月6日 (周日) 下午1點–4點半

• 地點：All Saints Catholic High School (5115 Kanata Ave, Kanata)

• 免費活動、免費停車、不限身份

領取免費禮物：

當天參與的每個家庭,可獲得一份歡迎禮袋,內含“小豬儲蓄罐”或是“零錢包”；禮物隨機發放,發完為止。前100名來賓還能獲得Winning Circle Martial Arts提供價值$99元的兩周免費武術课程禮券。

30多個機構展位, 一站式瞭解本地社區：

社區服務：OCCSC移民安頓、求職就業、語言培訓、法律諮詢等,YMCA求職就業、渥太華消防局

金融/通信：BMO、CIBC、National Bank、RBC、Freedom Mobile

車商/旅遊：I Shall Travel愛上旅遊、 Marks Motors-奧迪&保時捷、Otto’s BMW & Subaru、Star Motors of Ottawa奔驰

學校：阿岡昆學院、C.I.A.加拿大首都國際學校、渥太華天主教教育局

培訓/補習班：易誠教育、Kanata南區Kumon補習班、Tiny Hoppers幼稚園

才藝/興趣：加中少兒合唱團、星際大戰人物、加拿大童子軍、渥太華天彩美術學校、Steinway Piano Gallery Ottawa

醫療健康/美食：渥太華社區糖尿病教育中心、渥太華衛生部-牙齒保健、美信藥房、OCCSC快樂廚房

建商/地產經紀/維修/裝潢/：Urbandale Construction、iDeal Properties Realty、eSmartLive. Ltd 、驪晨裝飾

闔家歡的活動包括市長合影、充氣蹦床、動物氣球、面部彩繪、手工美食義賣、免費幸運抽獎,還有寶寶爬行比賽、親子抓尾巴,及粉絲囊括老中青三代的星際大戰人物将與大家遊戲互動及合影留念。

歡迎報名“家庭時裝秀”或“兒童/青少年才藝表演”。報名請洽：yongyi.lu@occsc.org或致電613-235-4875 Ext.168 陸小姐

感謝下列贊助商,展商及社區夥伴的支持：

贊助商：

• CIBC加拿大帝國銀行

• Kanata南區Kumon英數補習班

• Marks Motors-奧迪&保時捷

• Otto’s-BMW& Subaru

• Tiny Hoppers

• Urbandale Construction建築公司

媒體贊助：

• CFC中文網

• 新華僑網

• OTTAWAZINE

• 渥太华中文电台FM97.9

詳情請電：613-235-4875 Ext.168

重要通知

渥太华中文电台fm97.9节目时段增加：每星期三晚上7：00到8：00将重播上个周日晚第一个小时的节目，星期四晚7：00到8：00重播上周日晚第二个小时的节目，星期五晚上7：00到8：00重播上周日晚我们最后一个小时的节目。我们的直播节目仍然是每周日晚8-11，欢迎大家通过收音机和手机应用来现场收听。

华人社区服务中心中文电台节目预告fm97.9

（渥太华中文电台）

4月22日

——渥京夜话：文学网刊《渥水》创刊

——健康指南针：渥太华医院谈中风的识别和措施

——加拿大知多少：联邦制的起源和发展

在收音机里、车里、手机上和CHIN Radio Ottawa网站上（http：//www.chinradioottawa.com/）现场收听我们的国语节目。全新免费手机app下载：CHIN Radio Ottawa；另外，我们第一个小时的节目会在接下来的周三晚上7-8点重播，第二个小时的节目在接下来的周四晚上7-8点重播，第三个小时的节目在接下来的周五晚上7-8点重播。广告赞助、捐助我们的义工团队，请联络613-235-4875转115。

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