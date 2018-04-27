卓馨金融冠名赞助的“卓馨金融渥太华厨神大赛” “中国美食节—舌尖上的中国”双喜临门



2001年12月在时任参议员利德蕙(女)提议下。加拿参议会(Senate)议会通过了将每年五月份定为亚洲传统文化月。继2002年亚洲传统文化月庆典之后，关于中国加拿大人的短片。在她的团队的协助下，莫妮卡成为亚洲传统文化月的主要组织者。她还为CCNC（Chinese Canadian National Council）渥太华分会开发和设计了该网站。2003年，亚洲传统文化月增加到10项活动，其中包括七个加拿大亚裔社区参加的庆祝音乐会。在2004年，有13个活动。2004年夏，渥太华亚洲传统月协会由莫妮卡•吴，阿列克•乔和斯亚里夫•伊斯梅尔共同创立，目的是与泛亚裔加拿大社区充分合作，协调国家首都区传统文化月的活动。（www.asianheritagemonth.net）

胡子修参议员是亚洲传统文化月协会名誉主席，渥太华亚洲传统文化月协会是一个非营利性，非政治性和非宗教性组织，是泛亚组织。它有来自以下文化的代表/组织/个人：孟加拉人，柬埔寨人，中国人，东印度人，菲律宾人，日本人，印度尼西亚人，伊朗人，韩国人，尼泊尔人，马来西亚人，蒙古人，巴基斯坦人，泰国人，土耳其人和越南人。

渥太华华人社团联合会(FOCCO)将在亚洲传统文化月主办今年的“中国美食节—舌尖上的中国”。将在繁忙的地点Hunt Club Road和Merivale Road交界的（Costco对面）“外滩一号”中餐馆举行。5000平方英尺的将有超过15个展位供应食品和其它展品。门票$5元（门票同时是等价值的食品券）,有现场乐队表演美妙的音乐和美妙的歌曲。

渥太华华人社团联合会（华联会）成立于1996年，是渥太华侨界唯一规模最大的综合性团体。目前有50个成员组织，代表着各个社会阶层。其中包括同乡会,文化、教育和学术组织等。秉承加拿大承认一个中国的外交政策，政治中立，宗教中立。华联会自成立之日起，沿着“服务华人侨社，促进各族裔团结，进入社会主流”的道路，积极开展各项工作，在渥太华侨界拥有相当影响力。

由卓馨金融赞助的“卓馨金融渥太华厨神大赛”同时在美食节举办。我们盛情邀请广大中华厨艺爱好者参加这个弘扬中国饮食文化，把您的爱好变成产品的卓馨金融厨神大赛。我们的厨神大赛将特设三个项目。两个特定项目，一个自选项目。每个厨艺爱好者可以参加一个到三个项目。

报名费：

特定项目：$25元，包括两张价值$5的门票和食材。

自选项目：20元，包括两张$5元的门票，食材自带。

在5月27日美食节上举行半决赛与决赛，各项比赛的厨神冠军奖金是$388元。我们将协助厨神销售他们的食品产品(有一定的条件限制)。

卓馨金融渥太华厨神大赛和中国美食节:

日期：2018年5月27日，星期日，

时间：10：00 AM-10：00 PM

地址：“外滩一号”,1872 Merivale Road,Ottawa

卓馨金融渥太华厨神大赛和中国美食节购票请联络：

赵乃馨女士（卓馨金融）：613-286-1382

王宝玲博士（华联会）：613-319-6686 ext 107

卢红民先生（华联会）：613-296-3368

电邮：tasteofchinaottawa@gmail.com

中国美食节购票请上网：

https://www.eventbrite.ca/e/food-festival-taste-of-china-tickets-45220242964

卓馨金融隶属于加拿大Sun life永明金融集团，擅长私人定制全球资产配置组合，风险及投资管理，法律和税务策划，遗产及传承策划，退休策划以及家庭信托规划等等，致力于财富多样化配置和整合，为加拿大的中小企业家，投资者以及专业人士等度身定制，创造，积累和转移财富，实现合理避税，延税，使个人和企业财富最大化。我们会帮您享受当下，筹谋未来，助您实现退休梦想，善用您的所有确保传承后代。交给专业的我们，省心，放心。

卓馨金融总裁Ada,赵乃馨女士，连续十三年Sun life永明金融集团从业经验，金融管理顾问，全球百万圆桌MDRT荣誉会员(全球top 1%),加拿大Sun life永明金融集团精英奖Elite Partner成员(全国top 2%),加拿大财务顾问协会Advocis会员。从业13年业绩持续名列前茅。自1999年以来活跃并服务于渥太华华人社区近20年。

而我们的强大后盾Sun life永明金融集团1865年成立于加拿大，迄今已有163年历史，是加拿大金融保险业里最大的资产管理公司，管理九千多亿资产，连续10年被评为”全球100强可持续发展企业”，也是唯一一家上榜的加拿大保险理财集团，连续9年被评为加拿大最信得过的金融财税品牌。投资和保险业务遍布世界20多个国家。

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