【加拿大肝脏基金会专栏】營養，運動，肝臟健康

營養素

營養素與肝臟在很多方面有密切關係﹐一些廣為人知﹐一些則不然。肝臟的主要功能是把食物轉化為人體所需的化學物質﹐肝臟主管多種重要營養素的新陳代謝機能。

人體透過腸壁吸收的碳水化合物（糖）﹐經過血管輸送到肝臟﹐然後轉化為糖原，並存儲起來。在每餐之間﹐肝臟分解這些存儲的糖原﹐將糖份釋放到血液中﹐迅速發放能量﹐預防低血糖癥。肝臟儲存和分解糖原﹐使人體全天保持平衡能量。

人體維持蛋白質和氮的新陳代謝﹐肝臟發揮了重大作用。食物蘊含的蛋白質﹐可以在腸內分解為氨基酸﹐輸送到肝臟﹐製造人體蛋白質。過度的氨基酸或由肝臟釋放給肌肉使用﹐或者轉化為尿素﹐隨尿液排出。某些蛋白質可能透過腸臟細菌﹑在分解過程中轉化為氨﹐那是一種有毒的新陳代謝產物。氨必須由肝臟解毒﹐轉化為尿素﹐由腎臟排出體外。

肝臟製造膽汁﹐讓人體吸收脂肪。另外﹐維他命A、D、E和K都是溶於脂肪的維他命﹐它們要依賴肝臟的膽汁吸收。

脂肪肝與營養不良、肥胖和久坐不動的生活方式有關聯﹐是今天加拿大最常見的肝病。脂肪肝亦與多種高危因子有關聯﹐除了肥胖﹐還有胰島素抗性、高血脂、高血壓和二型糖尿病。

如果您已患上肝病﹐可能要限制甚至戒食一些食品或食材﹐比如鹽。您的每項健康選擇﹐都會對肝有益﹐比如早餐吃一碗燕麥片和水果﹐而不是高脂肪的鬆餅蛋糕。

運動

運動是健康生活方式的重要部分﹐它能增加人體能量﹐提高免疫力﹐有保持肝臟健康的功用。多做運動﹐不同年齡、性別和體型的人可維持理想體重。超重或者癡肥者容易有脂肪肝﹐脂肪肝更有可能引發脂肪肝病。

適當的運動可以能活動筋骨，促進全身血氣循環，鍛煉肌肉，同時也能有效緩解壓力，幫助減輕肝臟負擔。運動還可以提高肝臟機能，幫助肝臟排除體內毒素。

為肝臟健康動起來

帶上你的家人，一起參加渥太华的“為肝漫步”健走/慢跑活動。

時間：2018年6月9日星期六, 上午10:30- 下午12:30

地點：Vincent Massey Park, Section E (Heron Rd, Ottawa)

咨询及联系: MeghannDarroch，mdarroch@liver.ca.