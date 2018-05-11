第五届“渥太华”杯围棋公开赛圆满闭幕

2018年4月29日，由渥太华中国校友会主办的第五届“渥太华杯”围棋公开赛在渥太华市政府体育中心RA Centre举行，来自渥太华市的选手宋冠宇从数场激战中胜出，捧走了本年度的“渥太华杯”，获得最高级组冠军称号及$300奖金。最高级组的亚军和季军分别被两位来自蒙特利尔的选手Manuel Velasco及Jean-Sebastien获得。如要了解比赛的详细信息，请登陆公开赛官网https://sites.google.com/site/ottawacupgo/



在这个春风十里柔、碧水一江幽的美好季节，能与黑白二元世界的同好们执上一局、落个几子，对围棋爱好者们是一件多么惬意的事情！本着推动文化传播的宗旨，已连续举行五年的“渥太华杯”围棋公开赛对渥京及周边城市众多喜好围棋的人来说，无疑是个以棋会友的好机会，比如今年的比赛就吸引了包括渥太华、嘉蒂诺、多伦多和蒙特利尔等多地近五十名选手参加，他们当中最年长者八十三岁，最年幼者才五岁。今年的比赛还特别邀请到韩国职业女棋手金仑映四段全程担任场外指导。赛场上下肤色各异、语言各异、年龄各异的几十位选手同时开启棋局，连番撕杀鏖战，场面甚为壮观。

同往常比赛一样，本届比赛仍分六组同时进行，最高级组为业余六段及以上。比赛继续采取瑞士积分制，每人需要在同组内下完三盘棋。同时，按照国际围棋协会(IGF)的规定，黑棋贴给白棋六目半。

比赛静悄悄地开始，静悄悄地进行，但枰上局内的死生纠缠却在一场场暗战中杀得不分你我、惊心动魄，尤其是在最高级组的宋冠宇和Manuel Velasco之间进行的冠亚军对阵更加精彩纷呈。

Manuel来自蒙特利尔，酷爱围棋，曾专程赴中国棋院参加过系统的专业培训，实力强大，是第二届“加拿大杯”的冠军得主。而来自河南郑州的十七岁青年宋冠宇自七岁起学棋，师从李玉川六段，十一岁时获业余五段证书，后又曾获“豫北棋王赛”第八名。决赛中Manuel执黑，刚一开局就在右上角打破定式，发起挑战。执白的宋冠宇在算路上有优势，但在局部的判断上因操之过急而先吃了亏。Manuel的棋风本来沉稳厚重，然而由于中盘时一个大意失招，白白让对手在一边一角轻松做活，拉近了实地的差距。随后白棋大龙在做活中又围了不少目，只要补好即可占优，然而却也因一时疏忽，给了黑棋犀利反攻的机会，若不是白棋最后下出手筋，整条龙可能都会沉亡。官子阶段黑棋稍优，然而变数极多，连金仑映女士都无法确定双方输赢。最后，在时间的压力下，双方均使出浑身解术腾转挪移，局势一时扑朔迷离，一时又峰回路转，直到黑棋再度粗心失误，被白棋吃住整条大龙，终于只得投子认输，这场精彩激烈的对决才有了最后的结果。该局赛得跌宕起伏，黑白双方棋逢对手，各自下出了很多妙招，这场拉锯战最终以执白子的宋冠宇险胜而告终。

另外，由宋冠宇任教的本市唯一一所围棋培训机构“渥太华围棋学校”亦派出六位老师和十一位小棋手参加了本次比赛，一时间在赛场内营造出鹤发童颜对弈、长幼相持不下、棋童攻城掠地的有趣场面，为本届比赛增添了不少生动的花絮和插曲。最后，该校共有三位老师和五名选手分获各个级别的不同奖项，可喜可贺。

比赛期间，我们和专程前来观赛和指导的金仑映女士进行了多次交流。她回顾了自己幼年时学棋的起因和经历，称自己对围棋文化情有独钟，主要是被它那千变万化的棋策韬略所吸引，从而对这种复杂的智力游戏乐此不疲。金女士也提及自己虽然没有学过国际象棋或中国象棋，但学过围棋以后再尝试其它棋类就比较容易上手，因为棋理相近，棋意相通。她最后还真诚寄语有意培养棋童的家长们，建议对年幼的学习者应以兴趣引导为主，到了一定阶段再引入专业培训。

比赛结束后，校友会的王耀平主持了颁奖仪式，中国校友会常务副会长杨春生、秘书长王蜀湘、金仑映四段、赞助商李昕晖、赞助商于军、渥太华围棋界元老张世平和王亚平夫妇先后给各组的前三名颁发了奖品、奖金和奖杯，今年参赛的所有十二岁以下的小选手还获赠了儿童围棋书籍以资鼓励。

本次比赛得到了奥迪保时捷品牌专家李昕晖，渥太华资深投资经纪于军/孙维团队以及陈平律师事务所的慷慨赞助，李昕晖和于军出席了颁奖仪式。李昕晖先生在讲话中风趣地描述了围棋文化与其业务销售之间的异曲同工之处，感叹这是一个难得的多元文化交流的好机会。于军先生则在致辞中称赞此项活动是弘扬和推广中国优秀传统文化的盛举，并热情表示了对下一届比赛的襄助之意。我们在此还要特别鸣谢华尔街英语上海培训中心的执行董事王成茂先生。王总在国内购买了六十多本初级和高级围棋书籍，并亲自带到渥太华，无偿捐赠给了公开赛组委会。

最后，我们还要感谢加拿大围棋协会对“渥太华杯”围棋公开赛长期以来的大力支持。同时也非常感谢渥太华中国校友会的王艳灵会长以及吴红雨，徐鸿，彭文生、阿凡和郭建平等同仁为本届围棋赛的成功举办所做的各项努力。

渥太华中国校友会 供稿