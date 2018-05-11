“美人归”与女性健康 做好更年期保健，十足女人味



“美人归Melgrace”基于中国传统医学两千多年来的医学理论和丰富的临床实践经验，将21世纪先进的生物科学技术引入传统中西草药的调配与研发制造中。从更年期前的隐性症状，到更年期后的老年健康问题，“美人归”都有助调理改善。让50岁的中年女性，拥有30岁的靓丽青春。

1、改善闭经、痛经等经期综合症。雌激素分泌不均导致月经失去规律，周期长短不一，经量时多时少，或闭经数月，经期痛经、腰背酸痛等不适。“美人归”独有的双向调节雌激素作用,从而达到调改善经期不规则的目的。

2、缓解更年期潮热、出汗等症状。“美人归”不仅改善因更年期性腺机能减退引起的功能紊乱，潮热、失眠、心悸、盗汗等症状好转。

3、静心安神，提高睡眠质量。“美人归”对更年期情绪不稳定等效果显着，帮助女性镇静安神、舒缓情绪。客户表示服用后睡眠明显好转，平均睡眠时间保持在6～7小时以上，睡眠深度增加，第二天体力充沛。

4、改善皮肤，解决“面子”问题。“美人归”通过改善皮肤组织，提高雌激素水准，刺激皮肤中胶原蛋白合成，从而使肌肤细腻，恢复皮肤弹性。

5、延缓衰老，留住靓丽青春。“美人归”通过改善血液循环，使皮肤各种营养物质的供应更加充盈通畅，同时发挥抗细胞老化的作用而抑制老年斑的形成。

6、益发美发，为秀发提供充分营养。“美人归”通过调节体内雌激素分泌平衡，从而使更年期雌激素减少引起的脱发断发现象显着减少或改善。

7、滋润卵巢，提高性生活质量。“美人归”深层营养卵巢，补肾肾气，大大增强女性性欲，增加阴道分泌物，增强阴道肌肉弹性，加强性器官敏感度，提高性生活质量。

8、增加骨密度，改善骨质疏松：“美人归”中的异黄酮精华素可阻碍破骨细胞酸分泌，使骨质流失减少，加强机体对钙的利用，增加骨密度，降低骨质疏松几率。

9、降低胆固醇，减少血液循环隐患：“美人归”中的异黄酮精华素通过遏制低密度脂蛋白受体过氧化，使其在血管壁上沉积和聚积减少，保护血管。

服用“美人归Melgrace”进行更年期保健的客户反馈：

我每天早晚按时按量用温水送服“美人归”，发觉自己的更年期症状得到了不少改善，不但生理症状减轻了，而且精神状况也有较大好转。服用完1个疗程后，胸闷、心慌、呼吸困难的问题基本解决，日常生活顺心了不少；连四肢麻木、食欲减退、胃肠功能紊乱等问题也得到改善。我现在是能吃能睡、气色不错、皮肤光泽、精神提升、生理期稳定，丈夫都说我十足女人味呢！

加拿大制造，国际GMP认证，美国FDA注册号#19090670562，加拿大天然保健品NPN#80032928

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