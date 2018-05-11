《萤窗小语》 文/于漫江

『一』刻意与随意

古人云做事不能操之过急，欲速则不达，刻意去做一件事情往往与比原先设想的背道而驰，不失间接地告诉人们做事过了尺度，过了头，把事情置之“度”外，结果可想而知，不会达到期许的程度和效果。

刻意做你想做之事，为什么刻意追求的结果，不能达到圆满，我想不是刻意的毛病，而是随意使然。

刻意与随意是截然不同的两个概念，各有千秋，分庭抗礼，各领风骚。完完全全是人们误解了刻意，对它怀有偏见，对随意的放松警惕。

刻意释义为用尽心思；随意释义却是任情适意，随便。

事实上，不与人情伦理相悖的话，刻意去做你认为对的事情，因为刻意之中包含很多鲜活的因素：积极、执着、热情、勇敢、坚定，果决。

故而，不能随意盲目的做事，因为随意之中包含：轻佻、浮躁、随随便便，隐患诸多等不良因素。

刻意去做事更能接近成功，而随意刨除幸运的几率几乎不能接近成功。

刻意蕴涵着人的一种精神和激情；随意只是一时的闲情和散漫。

刻意可以沧海桑田，历经千辛万苦，而不会选择放弃。随意只要稍稍遭遇恶劣气候，而选择放弃。

刻意具有一定的目的性；随意却没有准确的目标。

刻意如果在半山腰欣赏奇峰秀石，随意只是在山脚下的回眸一瞥。

刻意可以驱除人的沉沦，心怀激荡。随意对所有的事情都浅尝辄止。

如果刻意具有愚公移山般震天撼地，那么随意只是蜻蜓点水般轻描淡写。

卡耐基说：态度决定一切。那么随随便便是一种怎样可怕的事情。人生没有随随便便的成功。

用尽心思，有时也很难成功，那么不要说随意对待人生，总之刻意其实就是积极的心态。

故此，刻意对待世事不是坏事情，当这种刻意适合你的路，那将是一种力量！