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清明时节缅怀亲人故友 叟声/渥太华

作者: 日期: May 04, 2018 栏目: 文学 | 评论 : 0

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三、痛悼缅怀张其钰教授(二首)


忆昔抗战笈中黉，风雨寒窗矻研诵，(1)
同邑窗友其本君，乃兄其钰师校中，
缘时访见渐相谙，乡音乡谊倍昵亲，(2)
钰师体魁帅神峰，和蔼恺悌敦热情；(3)
治学专精功底深，任教物理卓着声，
声如洪钟语生动，讲解精辟听易懂，
谆诲有方桃李崇，而立之年教授陞；(4)
应聘皖院掌教务，盛年有为重任顶，(5)
教学救亡得益彰，团结师生奋征程；
抗战胜利返金陵，中山安大争相聘，(6)
应诺两校兼任教，皆大惬意协商定；
正禧鹏程锦万里，讵料二竖祟戾勐，(7)
燏辉未竟猝玉折，痛失英才俱惋恸。(8)


犹忆奉命接师景，一路风险冒死生，(9)
终蒇任务安进山，领导洗尘热欢迎；
朝夕相处同手足，肝胆相照契股肱，(10)
大别山居凛御寒，围炉夜烹牛筋羹，(11)
边尝边聊边烤火，有此享受乐无穷；
回首往事思潮涌，落月屋梁愐颜容，(12)
慨叹人生运难虞，修短通圮犹天命，(13)
待等瑶台重相见，举杯畅饮倾离衷。

［注 释］

(1)笈中黉：指就读于中央大学。风雨寒窗：指在抗战国难中求学。
(2)相谙：相互熟悉。
(3)魁：身材魁梧高大。
帅神峰：帅：英俊、潇洒，神峰：指气概、风度、神采。恺悌：平易近人。敦：厚道。
(4)而立：30岁为而立之年。
(5)应聘皖院：经推荐应聘到位于大别山抗战五戰區立煌(即今金寨縣)的安徽学院任教。掌教务：担任教务长之职，行政教学双肩挑。重任顶：担当重任。
(6)返金陵：金陵即南京，指返回家(因夫人孩子住在南京)。中山安大：指广州中山大学和安庆安徽大学争着邀聘。
(7)二豎祟戾猛：二豎即病魔，指病魔作祟非常猛烈(是突发心肌梗塞，救治无效于1948年夏逝世)。
(8)燏辉未竟：热和光(比喻才能)尚未充分发挥尽。猝玉折：突然过早去世。惋：惋惜。恸：极悲哀、痛哭。
(9)奉命接师：学校命我前去接其钰先生进大别山。风险冒死生：因要穿越敌人的封锁线是冒着生死风险的。
(10)肝胆相照契股肱：比喻关系密切，相互照顾关怀，就像大腿与胳膊,配合不可分。
11)凛御寒：指深山气候凛冽，要抗御严寒免受冻。围炉一指烤火取暖。夜烹牛筋羹：当地有宰牛坊，牛肉蹄筋价廉物美，经常购回后，晚上放在烤火炉上煨烹一锅美味羹肴，以增加营养、热量，抗御严寒。
(12)落月屋粱：杜甫《梦李白二首》诗中有“落月满屋梁，犹疑照颜色”之句。这里借以对故人的深切怀念，在满屋的月光里，彷佛也照见了故人的容颜。
(13)运难虞：人的一生命运难以预料。修短通圮：指生命的长短和命运的否泰好坏。犹天命：还是只能听由上苍的安排了。

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