【加拿大肝脏基金会专栏】一份醫生手記敲響的警鐘



前不久，一篇由南京陳醫生寫的診療手記引發關註。手記講述一位27歲的在校研究生因感冒入院，檢查發現病人的肝腎功能已處於衰竭狀態。病人被送到重癥監護室搶救，同時醫護人員緊急尋找肝源準備為病人進行肝臟移植。不幸的是，因為病人的肝功能嚴重衰竭，還未來得及進行手術就停止了呼吸，從入院到離世只有七天時間。

李醫生在手記裏分析，病人肝腎衰竭可能是服用感冒藥不當引起的。病人在入院前一周，曾服用過幾種感冒退燒藥物，包括中成藥與西藥；而病人為了增強效果，自行加大過服用量。由於病人有脂肪肝，肝臟功能已受阻；而感冒藥物混合服用可能導致了對乙酰氨基酚（Acetaminophen）過量，令肝臟進一步受損，導致了肝臟功能衰竭。

什麽是對乙酰氨基酚

對乙酰氨基酚（Acetaminophen）是止痛藥中所含的有效成份，被廣泛應用於多種藥物中，以緩解頭痛、肌肉和關節疼痛、月經期疼痛以及退燒。常見的感冒藥泰諾含有的有效成份即是對乙酰氨基酚。實際上，有超過200種藥物包括許多咳嗽和感冒產品都含有對乙酰氨基酚，因此如果同時混合服用多種藥物，很可能導致對乙酰氨基酚攝取過量。

安全用藥建議

對乙酰氨基酚意外過量是導致許多病人入院的原因，過量服用可能導致兒童和成人的死亡。因此，請務必采取任何所需的措施以降低風險。由於許多藥物（包括對乙酰氨基酚）必須由肝臟處理，肝病患者必須特別留意自己服用的藥物和劑量。以下是幾點安全用藥的建議：

• 始終閱讀並按照醫生或藥物標簽指示的劑量服藥。

• 不要將藥物與酒精混合。例如，對乙酰氨基酚和酒精的組合可導致肝衰竭。

• 將泰諾®與其他含有對乙酰氨基酚的產品混合時要小心。同時使用一種以上的止痛藥或感冒藥物，可能會令您意外服用超過安全劑量的對乙酰氨基酚。

• 如果您還在服用其他藥物，請咨詢您的醫生或藥劑師有關潛在的藥物相互作用。

• 如果您有肝臟疾病，請咨詢您的醫生是否可以服用對乙酰氨基酚藥物。

• 只有在真正需要的時候才服用泰諾®和所有其他止痛藥。