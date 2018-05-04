

每逢周六上午，天天中文学校底楼教室，不时传出此起彼伏的欢声笑语，在举办联欢会？在开party？No！那是中国老人在洋老师指导下学英语！学习英语？枯燥难记的英语单词，变化多端难以捉摸的语法规律，怎会构成如此欢快场景？令人头疼的英语学习何以成了大家快乐享受？秘诀何在？教学方面，老师絕对起主导作用！

记得去年九月，新学期开学，原来的杨老师，领来一位金发碧眼的中年洋老师，说是随着华人移民人数的增多，英语学习需求激増，现有学员分成两个班级，由新老师执教一个班！洋老师满脸笑容，落落大方，自我介绍了姓名、年龄、家庭简况，她的坦率真诚，一下子拉近了距离，油然而生一种亲和感！

她虽说中年，却有少年的性格，热情开朗活跃，有自身独有的品位！每次上课，除了常规的日期、天气等英文单词显示，她会根据当时情景，即兴发挥，与我们沟通！今天老师嗓子沙哑，板书有关单词后，她用手势比划，解释原因，不厌其烦地划分音节，反复领读有关单词，再画图演示，深入浅出，明白易懂。她善于借助直观教学工具，从感性认识入手，让英语基础较差的老人較方便地接受新的知识！

一个不会讲中文的外国老师，与老年华人交流谈何容易！首先要有一颗爱心！面对白发苍苍，疑惑不解表情的异国老人，她一如既往，自始至终，面带微笑，语气温和，付出极大的耐心。其次，得有一套有的放矢，因材施教的方法！老人如孩子，老师同样有一份童心！直观感性胜过抽像理性。下面略举几个实例：春天来了，鸟儿从南方飞回筑巢，加拿大各种鸟类名称识别，从形态、色彩、习性，联系日常生活所见，她时常在手机视频上，按次逐个让大家观赏，从未知到略知一二，学有所得！

又如，在传授日常生活用品词汇，她也会考虑我们习惯的细微差别。木梳Comb hair，与钢丝刷梳brush hair，淋浴take a shower，与盆浴take a bath，牙刷teeth brush，与牙线floss，等等，还常从包里拿出实物辨认！有时竟情不自禁示范各种有趣动作，在笑声中心领神会！一次，她为了让我们认识帽子Cap，居然摆动手臂，跑步到头戴此帽的同学座位指点，引来全班哄堂大笑，可谓情到深处，用心良苦！说到洋人崇尙烧烤，她会举出许多食物，连连yummy，yummy，津津有味，我们也会馋涎欲滴！诸如此类，不胜枚举！

随着岁月的流逝，我们逐步去除对英语学习的恐惧感，也喜欢上这位异国女教师，她就是Trocy老师！感谢老师，让我们轻松愉快地度过每个星期六的上午！快乐学英语，我们会用最大的努力，尽快融入加拿大的移民生活！

文／悠扬琴声

2018年4月8日