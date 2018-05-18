渥太华潮州会美食东方艺术团 歌舞慰问GLebe老人院纪实 文/姚争

五月的鲜花，吐露芬芳。

5月3日清晨，渥太华潮州会名誉会长、新美凤餐厅店主陈美凤女士，带领着员工们忙碌开了。她除了准备餐厅的日常菜肴之外，今天特别要为GLebe老人院的老人们精心熬制鸡肉粥、红豆沙；烹饪蒜蓉奶油青菜、猪肉白菜水晶饺子等等富有中国特色的食品。

经过数小时的劳作，十二点半，渥太华潮州会会长庄国先生、名誉会长陈美凤女士、副会长黄智光伉俪，一起忙着把五大盆食物搬上汽车，一行来到GLebe老人院。管理员Yan Yin女士已经等候在此。她热情地欢迎潮州会的各位领导，感谢他们对老人们的深情厚意！大家帮忙着把五大盆食物运到六楼。

六楼大厅温馨明亮！有的老人悠闲地安坐着，轻松的谈天说地；有的让家属推着轮椅，四处转转；有的笑盈盈地看着陌生的来客，很是惊喜。一点多，渥太华潮州会的正副会长，协助管理员和义工们，把鲜美的鸡肉粥、碧绿的青菜、晶莹的饺子、甜糯的红豆沙，一一盛在碗中，送到每个老人的面前。身在异国他乡多年的老华侨们，吃到称心可口的家乡传统食物，真是非常惬意！他们的脸上露出舒心的微笑！忙碌完毕，渥太华潮州会的领导们与管理员Yan Yin女士合影留念。

一点半，东方艺术团舞蹈队在王仁惠老师的带领下，来到GLebe老人院。经过仔细的化妆，换上华美的演出服，舞蹈队员们为老人们演出了精心排练的歌舞节目！开场腰鼓铿锵响亮、“北江美”舞蹈活泼俏丽、女声独唱清脆甜美、旗袍舞婀娜多姿、豫剧对唱风味浓郁、越剧表演水袖飞扬、女声合唱流畅优雅、新疆舞缤纷夺目、水兵舞热情奔放！尤其是“月是故乡明”的团扇舞，更是道出了华人华侨思乡的款款深情！

GLebe老人院的老人们今天既品尝了渥太华潮州会、新美凤餐厅的美食；又欣赏到东方艺术团的精湛表演，真是物质和精神的双重享受！

渥太华潮州会的领导和东方艺术团的团员都说，这些老人家一生都奉献给社会！奉献给家庭！奉献给儿孙！今天我们作为晚辈，一定要尽力为他们做一些服务，并且要持之以恒！

春雨绵绵，润物无声。当我们走出GLebe老人院，感受到春天的气息是那么的温馨。