OCCSC 第八届“社区欢迎日”花絮 文／悠扬琴声

大张旗鼓的宣传，四面八方的支持，声势浩大的规模，花样百出的活动，造就了一年一度的社区活动日，现已圆满落幕！回首活动的筹备过程，采撷几朵幕后花絮，艳丽多姿，熠熠生辉，美不胜收！

花絮一，开心厨房的义卖活动盛开奉献爱心的团结之花！舞台左侧下方摆开的长桌，陈列着五彩缤纷的食品：四川凉面，陕西凉皮，历来为大众青睐。豆沙、毛毛虫面包可爱光亮，酥式糕点更是香甜可口，葱油花卷实用耐饥，别有风味！今年义卖司徒娘娘唱主角。她访求名师，精通厨艺，每周五上午在社区为大家上课，毫无保留地奉献自己所有本领。每次准备充足食材，亲力亲为，边讲授知识，边实践操作，学员也有动手机会。产品出笼，当场品尝，体验美味。新产品蛋挞，枣泥核桃酥饼，制作步骤精细复杂，材料配比要求严格，学员们热情高涨，按着老师指点，终于尝试到成功的喜悦，那种味道特别滋润，耐人寻味！老师功不可没啊！

筹备义卖过程的主心骨是华人社区服务中心的韩巍老师！每年此时，她特别操心，部署动员，发动群众，分配任务，今年的动员令是，开心厨房第一次走出Barrhaven，走向Kanata！显然这鼓动性的话语颇有号召力，学员踊跃参与，主动承担项目。她本人也擅长厨艺，全家出动，父母侄子，一齐上阵！义卖现场，指挥有序，产品销售一空！这是一个齐心合力的团队，活动日里一朵灿烂的花朵！

花絮二，Barrhaven老年旗袍秀也算一朵不可忽略的奇葩！为弥补家庭服装秀队伍的不足，沈颖老师希望有一支服装表演队，时间紧，任务重！此时人员参差不齐，指导老师尚在国内，小綦临时救场排练，丛老师刚登陆渥村，不顾时差颠倒，管不了身体疲惫，亲临执教，短短的几次排练，十一位平均65周岁的老人，身着旗袍，手执团扇，脚蹬高跟鞋，闪亮登场！随着《水乡温柔》舒缓轻柔的乐曲，徐徐抬腿起步，对穿，竖穿，侧穿，造型，定格，居然还有模有样，获得好评！

为了这四分钟的表演，我们从Ba村出发，换了三辆公交车，来回路程三个小时！沈老师事前查阅时刻，仔细写出每站地名，打印在纸上分发各人，几经周折，不辱使命！主持人采访我们的那一刻，以及姐妹朋友们的赞美声，让我们心中乐开了花，甜美滋味不言而喻！

花絮三，政要贵宾，亲临合影。往年与市长合影，市民心愿，今年花怒放！众多市议员与市长齐齐亮相，端坐一排，陣容庞大，市民站立后排，亲民爱民形象深入人心！高效率，快节奏，给市民更多的机会！一大亮点！

限于本人视野，难免以偏概全，窥一斑而知全豹！社区欢迎日是华人社区服务中心维系华人移民的纽带，也是市民精神面貌的集中体现，更是中心展示全年工作的窗口，在渥太华的反响巨大。愿明年的社区欢迎日越办越精彩，在加拿大的沃土上绽放更璀璨的花朵！