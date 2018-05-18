萤窗小语 文/于漫江

『二』深与浅

何谓深？何谓浅？

孔子说：一件事做过了头，比没有去做还要糟糕！

人与人，男女之间的相处，不易太近，太深。水至清则无鱼，了解太深，只会影响彼此友谊的长度，平淡如水，若即若离，浅淡相宜最佳。

所谓深浅，不过是做人处世的一种把握与拿捏的尺度。对文学而言，社会底蕴深厚的写手，总会写一些浅显易懂的、朴素的让人轻松接受的作品。比如作家六六的作品《双面胶》、《安娜与王贵》、《蜗居》。曹雪芹曾说，世事洞明皆学问，人情练达即文章。

初出茅庐的写手要想写得好，须让自己的知识面深入真实的社会生活之中，才能具有最客观朴实的表达。

做人不能城府过深，心机过重。亦然也不能太袒露全部的自己，那样会让别人认为你的浅显，静处实质上也是一种修养。

每个人对深与浅都有自己的主见，看法，对待，色彩纷呈，不一而足，各种理解。

能深的时候亦深，该浅的时候亦浅。例如，刘备在青梅煮酒论英雄时的机智，机警地躲过曹操的试探，避免了杀身之祸。

能深固然好，一味的深，就危险了。韩信，恃才傲物，功高震主，不知收敛锋芒，结果人头落地。该浅时就浅，为了大志，当年的胯下之辱都能忍受，为什么而今有了战绩，就急着显露自己，刺猬有没有锋芒，它都知道保护自己，从不伤害其他的动物，但是其他的动物想攻击它，一定得不偿失。

在现实社会里，人愈发狭隘。目光短浅，只顾眼前利益。

故而，古人常说，做事要三思而行，谨言慎行，谨小慎微，方能防微杜渐，不至顾此失彼，遗恨终生。