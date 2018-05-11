传统赛事|第十届加华杯乒乓球比赛通知

加华杯乒乓球比赛源自渥太华中国校友会成立之初的1999年，每两年举办一次，已经连续成功举办了九届，成为加拿大首都地区，特别是华人社区广大乒乓球爱好者切磋球艺、增进友情的一项传统体育赛事。

今年中国校友会联合加华文化中心和耿丽娟乒乓球学院将于六月三日举办第十届“加华杯”乒乓球单打比赛。现将比赛有关信息公告如下：

1、比赛赛制和分组

本次比赛将分为三组：

公开组（竞技）:无年龄限定，建议参赛者拥有乒协积分1000或类似水平；

成人组（健身）:参赛者为十六岁以上；

青少年组（健身）：参赛者为十六岁及以下。

每组比赛分两个阶段进行：

第一阶段，小组循环，由此产生的优胜者进入下一阶段；

第二阶段，采取淘汰制，最后决出冠军、亚军和季军。

比赛采用每局十一分制，第一阶段三局二胜，第二阶段五局三胜。

2、奖励方法

公开组第一名将获发本届比赛冠军奖杯——“加华杯“（流动），名字将镌刻在此流动杯上；

各组第一名将获得优胜者奖杯；

各小组前三名将获发奖牌；

公开组第一名获发$200加元奖金，第二名为$100加元，第三名为$50加元；

成人组和青少年第一至第三名将分别获发$50，$30，$20加元的奖金或礼物。

最终奖金分配将根据收到赞助数量做调整。

3、比赛时间和地点

时间：2018年6月3日(星期日)上午九时

地点：加华文化中心，397Kent Street，Ottawa, ON. K2B 2P1

4、比赛报名

报名前，请参赛者仔细阅读免责声明Accident Waiver and Release of Liability Form.

（可以访问https://goo.gl/JJkR2M）

报名方式有如下几种:

·在所在俱乐部报名

·扫描下方二维码

通过下列链接在网上报名https://goo.gl/onm7ja

电话联系：

李世友 613-247-1095

王永智 613-440-0618

耿丽娟 613-282-7918

周树邦 613-668-3254

·发电子邮件至

ottawa.chinese.cup@gmail.com

报名费为成人每人$15,学生和耆老（65岁及以上）每人$10。报名费将用於比赛场地、设备的租用，购买比赛用球和奖品。报名截止时间为2018年5月28日。

在此我们诚邀广大乒乓球运动爱好者踊跃报名参赛，并欢迎各界朋友前来观战助兴。欢迎商家机构赞助本次比赛，我们将在赛场提供广告摊位并通过文宣致谢。具体请垂询ottawa.chinese.cup@gmail.com。

请大家相互转告，共襄盛举。

第十届加华杯乒乓球比赛组委会