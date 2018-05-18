與肝病共生：曲折與轉折（上）

任何認識費伊的人都會說她是家庭的頂梁柱。費伊和她的丈夫單恩過著的忙碌多彩的日子，包括養育四個孩子。

2011年5月，費伊感覺越來越疲憊。那時費伊的一個兒子剛結婚不久，而女兒的婚禮也正在籌備中，因此她以為自己的疲憊是太忙碌造成的。但不久之後，她的腿部變得腫脹，她想最好去找醫生看看。

費伊的醫生為她進行了簡單的血液檢測，告訴她患有慢性肝病，建議她立即去看肝臟專科醫生。知道人們對肝病的成見，費伊聽到自己有肝病時非常震驚。她想不通，自己從未喝過酒或用過毒品，為什麽肝病會發生在自己身上。更讓費伊不解的是，她被診斷出患有兩種罕見的肝臟疾病：原發性膽汁性膽管炎和自身免疫性肝炎。當費伊被轉介到一位專家接受治療時，她很快就知道了病情預後的嚴重性。

“當我初診時，醫生解釋說我的肝臟有70％已經受損，”費伊說。“他們說，我的肝臟可能已經歷20多年的折磨了。”費伊開始接受日常的藥物治療、飲食及健康監測，在之後的四年她的病情趨於穩定。她終於可以帶著18歲的騎手女兒前往佛羅裏達。然而，一個可怕的下午，費伊的靜脈曲張（肝臟疾病患者體內的小血管擴張）破裂導致大量內出血。她在重癥監護室度過了四天，然後被空運到加拿大的一家醫院，命懸一線。

費伊以為她的肝臟疾病將繼續惡化，可能持續十年以上。結果卻令費伊和她的家人感到震驚：2015年3月，醫生告知她的肝臟已處於完全衰竭狀態，若無肝臟移植，她將無法生存。費伊的循環系統、呼吸系統、消化系統和認知系統也都被損壞。她的體重下降到只有94磅，然後嚴重的腹水（肝硬化的另一個癥狀）又令她在一天內增加了20磅。

肝硬化並發癥之一的肝性腦病，也已經出現。“未經過濾的毒素進入我的大腦，很可怕，”費伊說。“有些日子，我幾乎認不出我的丈夫或孩子。我不知道我在哪裏，甚至無法完成簡單的事情。晚上，丈夫會把一根繩子綁在我跟他的手腕上，這樣我就不會失神遊蕩而摔下樓梯。”

費伊很快就被列入了活體捐獻者移植的等候名單上。（下期待续）

為肝臟健康動起來

帶上你的家人，一起參加渥太华的“為肝漫步”健走/慢跑活動。

時間：2018年6月9日星期六，上午10:30-下午12:30

地點：Vincent Massey Park, Section E (Heron Rd,Ottawa)

咨询及联系:MeghannDarroch，mdarroch@liver.ca.