2018 OCCSC 社区欢迎日活动圆满结束

5月6日，渥太华华人社区服务中心（OCCSC）在渥太华市长、Kanata地区的政要及三十个社区伙伴和赞助商的大力支持下，于All Saints Catholic High School举办的“2018社区欢迎日”圆满结束。活动内容包括政要合影、实用资讯、趣味活动、精彩表演、手工美食、丰富礼物，成功地欢迎了上千位移民。

今年的”社区欢迎日”吸引了1，100多人参加。首先是欢乐进行曲的开鼓进场，之后由C5合唱团带来国歌。此活动获得三级政府的重视，首先由OCCSC行政总监耿静惠及理事会总裁Robert Parangao欢迎新移民，之后由KANATA区的国会议员Karen.McCrimmon，省议员Jack MacLaren，渥太华市长Jim Watson，还有市议员Allan Hubley及Marianne Wilkinsong都上台欢迎新移民，每位嘉宾还带来一份殊荣礼物，提供现场参与的移民抽奖。

政要嘉宾、移民合影、备受欢迎！移民家庭队与政要合影

当天共与六十多个热情的移民家庭排队，与五位政要嘉宾合影留念。有个家庭每年都前来与市长合影全家福，以纪录移民生活每年家庭成员的变化，这个活动已经成为历年来参与者最期待的活动之一。

多样展位、讯息丰富、了解社区！

当天共有三十多个实用的资讯展位提供谘询，除了OCCSC展位介绍安顿谘询、语言培训、求职辅导、登陆前服务等各项服务以外，还有赞助商及社区伙伴们针对亲子教育、医疗保健、体育健身、才艺兴趣、金融理财、购房买车、贷款保险、衣食住行等内容提供有用的资讯，力助新移民安家乐业。

现场还有注册药剂师给来宾测量血压和血糖，并提供谘询。注册营养师也针对糖尿病等慢性病的饮食进行谘询。渥太华消防队带来了雷射灭火器示范，让大人和小孩都透过此练习，模拟了使用灭火器的技巧。

趣味游戏、亲子活动、欢笑不断！

OCCSC今年很高兴邀请到Capital City Garrison，501st Legion志愿者组织带来的星际大战人物，还有刺激有趣的帝国风暴兵模拟射击游戏(Blast A Trooper)。几乎在场的每一位小朋友，都参与了射击游戏，并且和星际大战人物合影。他们游走全场欢迎小朋友，最后还上台表演星际大战服装秀。此组织将星际大战角色扮演的爱好者聚集在一起，以志愿者的身分出席各种活动，帮助慈善机构筹款。欢迎大家以Capital City Garrison的名义捐赠给儿童医院（CHEO）或Children Wish Foundation等慈善机构。

趣味的儿童活动还有充气蹦床、动物气球、面部彩绘，并有数十个家庭来到OCCSC的亲子游乐区参与游戏，最受欢迎的莫过于驴贴尾巴，其次为过杆比低（Limbo）和抓尾巴等，许多年轻的父母推着娃娃车来参与，热闹非凡，其乐融融。

才艺表演、家庭服装秀、好评如潮！

今年有超过百位儿童/青少年参与了才艺表演，首先由海燕舞蹈团带来活泼的开场表演，之后由C5加中少儿合唱团带来优美的儿童合唱。Barrhaven Rhythmic Gymnastics Club 带来了专业的艺术体操，其它的节目包括合唱、朗诵、踢踏舞、HITPOT、乐器演奏如打鼓、琵琶、葫芦丝、萨克斯、大提琴等。音乐之友艺术团的长者们也热情的参与合唱，每个上台的表演者都得到了服务中心送出的签名感谢奖状和纪念礼品。

家庭服装秀由专业的花样年华旗袍队率先表演，体现出东方女性的优雅，典雅，高贵和独一无二的气质。之后有几个年轻家庭上台展现，星际大战人物也参加了服装秀，最后由快乐公园舞蹈队的长者们带来了旗袍秀，其中最年纪最大的长者的已经79岁了，依然活力充沛，优雅美丽，令人赞佩。精彩的表演让大家看得目不转睛。现场有专业摄影师义工提供拍照服务，为捕捉欢乐画面。

手工美食、爱心义卖、大饱口福！

OCCSC每周五于Nepean社康中心举办的“开心厨房，健康生活”学习班是一个提供新移民学习厨艺﹑结交朋友﹑获取资讯﹑担任义工﹑参与社会的专桉。当天学员们展现成果，进行特色手工食品义卖，如四川凉面，东北凉皮，陕西凉皮，酥式点心，花卷，毛毛虫面包，豆沙面包等等，多样化的美食，让来宾大饱口福！最后义卖获得了901元，将用作学习班今后的运作经费。

欢迎礼袋、幸运抽奖、满载而归！

前两百个参加的家庭，都获得了一份欢迎礼袋，内含“小猪储蓄罐”或是“零钱包”; 数量有限，发完为止。前100名来宾还可以Winning Circle Martial Arts & Wellness Center提供价值$99元的两周免费武术课程礼券。每个家庭还送一本新出版的2018-2019新移民服务手册。

今年政界及商家热心捐献了38件幸运抽奖礼物，总价值为$4，800，包括荣誉的市长礼篮、国会议员礼袋，省议员礼篮，两个市议员礼篮、水上乐园、各类游乐园、博物馆、爬行动物园等入场券、旅游券等，单件礼物最高价值达$450元。还有三份由Winning Circle Martial Arts提供价值$400元，免费三个月的武术课程礼券。社区欢迎会在最后一轮幸运抽奖后，划上完美的句点，抽中市长礼篮的家庭在领到奖品后，兴奋的拿着礼物拍照留念。

感谢今年的社区欢迎日共有六十五名义工大力协助，从活动前期数个月的的精心策划，到活动当天由早到晚的执行，义工团队包括专业的摄影、主持人、活动企划、平面设计、文桉宣传、动物气球、面部彩绘、美食制作及场地布置等，让此活动划下完美的句点，OCCSC深深感激。

渥太华华人社区服务中心（OCCSC）是一个非营利，无宗教和政治党派的社会服务机构。创始于1975年，致力于协助新移民，难民在经济和社会生活上融入加拿大社会，在渥太华地区安居乐业。从2010年起，为更好的欢迎新移民来渥太华安居乐业，每年都举办此类的社区欢迎会，活动经费和礼物都是由赞助商、政要、参展商、商家及社区伙伴提供。我们衷心的感激他们的支持，也感谢义务表演的团体让活动更加精采。

再次感谢赞助商，展商及礼物捐赠者及社区伙伴的支持:

赞助商:

CIBC 加拿大帝国银行

Kanata 南区Kumon 英数补习班

Marks Motors – 奥迪&保时捷

Otto’s – BMW & Subaru

Tiny Hoppers

Urbandale Construction 建筑公司

媒体赞助:

CFC 中文网

OTTAWAZINE

渥太华中文电台 FM97.9

参展商:

阿冈昆学院

BMO满地可银行

加中少儿合唱团

Capital City Garrison，501st Legion -星球大战人物

C.I.A.加拿大首都国际学校

CIBC 加拿大帝国银行

渥太华社区糖尿病教育中心

易诚教育

eSmartLive. Ltd 渥太华家庭设备维修

Freedom Mobile

iDeal Properties Realty 地产经纪

I Shall Travel 爱上旅游

Kanata 南区Kumon 英数补习班

骊晨装饰

Marks Motors-奥迪保时捷

美信药房

Motion Pay

加拿大国家银行-Penny Yan

OCCSC 快乐厨房

OCCSC 安顿谘询，英语培训，求职辅导，登陆前服务等

渥太华天主教教育局

渥太华消防局

渥太华卫生部，牙齿保健

渥太华天彩美术学校

Otto’s BMW & Subaru

OttawaZine

RBC 加拿大皇家银行

Rogers

加拿大童子军

Star Motors of Ottawa – 宾士

Steinway Piano Gallery Ottawa

Tiny Hoppers 幼稚园

YMCA 求职服务