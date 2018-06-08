巴西野花牌绿蜂胶—对肝的医疗保健价值

欧美、巴西和日本的科学家均发现巴西“野花牌绿蜂胶(Apiario Silvestre)”有很好的肝细胞保护作用。在保护毒物对肝脏损害实验中，科学家发现绿蜂胶对各种模型和各个年龄组的大鼠均显示出很好的保护作用，其抗氧化损害能力可达60％，极大改善肝脏分泌胆汁、胆酸和胆固醇的功能。此外，蜂胶显示出极好的细胞膜保护作用。医学家们在临床研究中证实巴西野生绿蜂胶在抗肝脏损害、改善肝脏功能、促进肝代谢等方面有广泛的医疗价值。

绿蜂胶抗病毒抗肝脏的炎症有效率达80％以上。肝脏的病毒是导致肝硬化和肝脏恶性病变最主要的元凶。因此，积极杀灭肝病毒和阻断肝纤维化成为关键。巴西野生绿蜂胶被证实为最好的天然抗病毒之品，有效成分对病毒具有显著的抑杀作用。实验研究其对肝病毒的有效率达80％以上，临床运用发现能够使病毒转阴，谷丙转氨酶/谷草转氨酶正常或显著降低。

绿蜂胶抗肝纤维化，使恶性病变发生率下降58％。科学家发现绿蜂胶具有极强抗自由基和抗氧化损伤作用，促进肝细胞DNA/RNA合成，活化肝细胞，有效阻断肝细胞纤维化病变；并能抑制恶性病变细胞形成。临床医学家证实慢性肝病人在服用绿蜂胶后，肝硬化发病率显著下降，肝脏恶性病变的发生率下降了58％，因此将蜂胶誉为肝病的保护神。

绿蜂胶改善肝病相关的高血脂症。中国的最新一项的重大科技攻关项目研究发现，绿蜂胶有效抑制高血脂症SD大鼠血清中的甘油三酯(TG)、总胆固醇(TC)、低密度蛋白脂(LDL-C)、谷丙转氨酶(GPT)、谷草转氨酶(GOT)的升高，并且能有效抑制肝脏组织中的TC、TG、MDA的升高，并证实其机制在于抗胆固醇氧化病变和有效调节脂质代谢紊乱，对因慢性肝病所引起的高脂血症疗效显著。

绿蜂胶抗酒精性肝损害。病毒性和酒精性损害是造成脂肪肝病变的主要原因。台北医学院研究所教授林松洲的研究结果发现：蜂胶对长期喝酒所造成的脂肪肝及肝伤害有超强的修复功能，能有效预防酒精性肝脏炎症及酒精性肝硬化。

在日本和欧美，巴西野花牌绿蜂胶成为指定品，绝无仅有的高质量和最优的售后和医学咨询服务使客户毫无犹豫的选择了它，自1982年以来最悠久的生产历史，野花牌绿蜂胶(Apiario Silvestre)，每一克原料选取均采用HPLC液相色谱分析，有效成分含量业内最高，净浓度85%，类黄酮7%、酚多体3.5%，且绝无蜂蜡无酒精，不含任何重金属（铅汞砷铬等）有害元素，巴西销售量最大。

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