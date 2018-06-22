【加拿大肝脏基金会专栏】愛你愛到心碎



被診斷為原發性硬化性膽管炎（PSC）對洛林來說是一次可怕的經歷。PSC是一種傷害肝臟膽管內部的自身免疫性疾病，最初進展非常緩慢。但在洛林被診斷出PSC六年後，她的肝臟疾病發作，並開始嚴重損害她的肝臟。

“我的黃疸嚴重，整日昏睡，感覺水腫也很嚴重，”洛林說。“人們常常恭維我‘曬黑’了或者恭喜我‘懷孕’了，對於這些評論，我得拐彎抹角地回答，告訴他們我沒有懷孕，我只是需要一個新的肝臟。”

隨著時間的推移，洛林出現了肝性腦病（HE），這是肝病的一種並發癥，由於未經過濾的毒素進入她的大腦，導致她的記憶惡化。

“丈夫肯特、家人和朋友們會告訴我一些我幾乎瞬間就會忘記的事情，”洛林說。“有關我的肝病歷程的很多細節，我自己仍然要問肯特和我的雙胞胎姐妹康妮，因為我不記得那些細節。”

有時洛林的疼痛程度變得難以忍受。由於病痛，她與年幼的兒子紮克通過一種名為“小貓吻”的形式表達自己感情，對彼此眨眼睛，作為一種擁抱和親吻。

“那些時刻我意識到疾病如何影響了家人，”洛林說。“生病時，最糟糕的事情之一是看著家人的臉龐，知道他們不惜一切地想幫助你但卻無能為力。”

洛林的醫生很快就告訴她，她急需肝臟移植，並立即將她列入移植名單。對她的一些親戚及親近的朋友進行了測試和評估後，洛蘭的雙胞胎姐妹康妮成功地被指定為她的理想活體供體。

但是，洛林不願讓康妮為她捐肝。

“坦率地說，我一開始就不希望康妮成為我的捐助者，我太擔心她了，我不想失去她，”她說。“但當然，我非常感謝她，她一直是我最堅強的支持者之一。”

在長達13個小時的手術中，洛林成功地接受了康妮的一部分肝臟。

洛林說她會永遠感謝康妮，並且很高興她們能夠一起經歷這段旅程。她的思考力已恢復，又記起她父親說過的那句充滿希望的、時刻提醒她的話語“失敗不是一種選擇”，還有康妮說過的“愛你愛到心碎！”一一用以形容這對相親相愛的雙胞胎姐妹間的不可分隔的感情，是再恰當不過了。