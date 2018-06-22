

移民加拿大，充分享受这里美好的自然环境。郁金香绽放阳光明媚的春天，树翠草绿郁郁葱葱的夏天，满山遍野红透枫叶的秋天，风雪交加洁白如玉的冬天。吸着清新的空气，尝到洁净的淡水，看到葱郁的树木，闻到泥土的芳香，赏心悦目，惬意舒适！尤其是和谐的人际关系，蔚然成风路不拾遗的纯朴民风，确实令人称道！

下面说说发生在我身边的实事，深信大家定会感动不已。

实例一，同窗好友A君，酷爱乐器，凡有社区活动，总会献上一曲，有狂热的野马奔腾，有婉约的江南水乡，有急促的旋律，有舒缓的节奏，让人洗耳恭听，余音绕梁不绝！也许他自我陶醉在美妙的音乐之中，经常会把乐器留在原地。过后想起，心爱的宝贝哪里去了！正在焦虑时，电话铃声响起，好心人及时告知，方安下心来！一次在老年公寓演出，连同钱包一起落下，左右盼顾之时，一个洋人驱车赶来，送上失物，婉言谢绝回礼，感恩之余，不知所措。A君成了公交车上失物招领处的常客！他由衷感受加国拾金不昧的好风尚，由此鞭策提升自我保护意识！

实例二，B君夫妇去某商场购物，满载喜欢的物品，付完钱款，你推我让，驱车到家，才发现少了几袋，急忙赶回现场，购物車上几袋食品静静地躺着，正在等待主人招领呢！此情此景，此时此刻，完璧归回的失主心情何等激动，失而复得的物品倍觉珍惜！

实例三，朋友C，周六在中文学校上课，专心致志，回家正在为学到几句常用英语会话，兴高采烈，打开背包，钱包寻不到，同桌小吴觉得脚下踩物，俯身拾起，一个精致钱包，思量估摸为C君之物，顾不上吃午饭，送至她家。下个周六，C君让老师陪同当众致谢！是啊，知恩图报也是中华民族的传统美德！捡包者表态，份内之事，理所当然！何等和谐的人际关系！

实例四，社康中心是华人移民常去的活动场所，遗忘水瓶，保暖杯，帽子围巾，甚至手机之事时有发生，可总能物归原主！就连公交车站上失落的都原封不动。一次，D君见173Bus疾驰而来，大步流星上車，定下心来，双肩背包呢？一惊一乍，只得下車，原路返回，足有半个小时背包竟安然无恙！有惊无险，喜出忘怀！路不拾遗之风多么珍贵啊！

身边小事举不胜举，不一而足！加国如此，我国又何尝不是！早在南北朝时，史学家范晔有文《乐羊之妻》就赞美过：“羊子尝行路，得遗金一饼，还以与妻，妻曰‘妾闻志士不饮盗泉之水，廉者不受嗟来之食，况拾遗求利以污其行乎？’羊子大惭，乃捐金于野，而远寻师学。”优良民族传统精神源远流长！

民风是政治的晴雨表，诚实守信，为人之本，从业之要，言而有信，古来崇尚！异国他乡，遍吹诚信之风，与纯净的自然环境构成一幅和美协调的美丽图景。我国日益发展的经济也需人们的高尚品德相呼应！生活在路不拾遗，蔚然成风的国土，人们安逸宁静，全心为建设美好的家园尽力而为吧！

文/悠扬琴声 5月26日