【Kanata中文学校 作文选登】中国夏令营

去年夏天我参加了中国寻根之旅戏曲营，这是我第一次参加。我选的是北京的戏曲营，所以主办单位是中国戏曲学院。

夏令营是为海外12到18岁的青少年举办的，我去的戏曲营有来自加拿大，美国和爱尔兰三个不同国家的海外青少年，每年都会有不同国家的青少年参加。

开营的第一天，我们必须先去签到，拿到我们这12天中所需要的东西比如：营员证，房卡，营服，排练的鞋和衣服等等，这全部是中国戏曲学院免费提供的。领队也给我们分配了房间，和我一起住的是一个从加拿大多伦多来的16岁女孩，后来我们相处的非常好。第一天晚上我们还有一个开营仪式，戏曲学院的老师，义工，领队和营员代表都讲了话，老师们对我们表示了极大的欢迎，最后营员代表手里挥动着巨大的中国国旗，把开营仪式推向了高潮，这样夏令营正式开始了！

12天的戏曲营几乎每天都出去玩儿，义工带着我们爬了举世闻名的长城，长城上人山人海，但是我们还是拍了很多有纪念意义的照片，其中我最喜欢的一张是“不到长城非好汉”。我们还参观了故宫，故宫是中国古代皇帝住的地方，非常大，都是一个四合院套着另一个四合院，建筑都很豪华气派，导游给我们讲了许多在这里发生的历史故事。我们也参观了颐和园，那是中国皇帝家的后花园，有山有水，很美，很好玩，最有趣的是有个石洞，里面藏着一个大红福字，导游告诉我们用手摸了以后立刻把手放进衣服兜里就会把所有的福气带回家了，我们大家都争先恐后的抢着摸，很怕别人把福气都先摸走了，现在想起来都特别有趣。我们还去了天安门广场，但很遗憾的是没有看到升旗仪式，我期盼下次能有机会去观看。

除了参观了这些地方，学校每天都给我们安排了不同的学习课程有：戏曲知识学习，画脸谱，写书法，编排戏曲舞蹈，射箭等等。我最喜欢的课程是书法课，画脸谱，茶道和品尝北京小吃。

我们的书法老师，给我们讲了中国字的发展历史，毛笔怎么用，如何辨别它的好坏。最感兴趣的是我还自己写了一幅大字，装裱好，带回了家。

脸谱课也是我最喜欢的一堂课，我学习到了每个脸谱的颜色代表着不同的含义，为什么戏曲里需要脸谱，因为他可以让观众识别出这个人物的性格特点，比如白色代表这个人奸诈，红色代表忠勇侠义，黑色代表公正无私。

最后老师让我们自己画了脸谱，我画的脸谱是蓝色的，代表这个人很刚强但有点狡猾。

茶道课中，老师给我们讲了茶的历史，茶的制作方法和茶的分类。茶分很多种，有绿茶，白茶，茉莉茶，红茶等等。不同的茶有不同的用处。比如：白茶是治病的，红茶是美容的。妈妈喜欢喝茶但我从来没有尝过，这是我第一次品尝了这么多种茶，我最喜欢喝的是白茶，因为它的味道比较清淡，不是特别苦涩。我感兴趣的还有喝茶的姿势，方法，女性喝茶要挡住嘴，倒茶的时候要一或两个手指按住壶盖儿的顶部，这样才礼貌和优雅。我们还品尝了许多北京小吃，老师先让五个同学上去尝一下不同风味的小吃，然后猜一猜是用什么做成的，叫什么名字。有好几种我从没见过更没吃过，尝过后觉得特别好吃，很多同学都喜欢，只可惜在加拿大吃不上了。。。

排练舞蹈是我们每天必须做的事情，教我们舞蹈的是中国戏曲学院的一位女教授，她教起学来很严肃，很多人最初都不喜欢她，但慢慢地发现她很认真。刚开始我们练了很多基本功，后来老师就慢慢的把我们分成三组，一组跳折扇舞，一组跳团扇舞和一组跳徒手舞。我被选为跳折扇舞，很高兴的是有一位中国戏曲学院的大姐姐跟我们一起跳，她不仅能教我们跳舞还能帮助我们学中文。每天大家都在一起排练，很快大家就变成了很好的朋友，我记得表演完了很多人都哭了。

最让我记忆深刻的还是我被选为营员代表。当领队老师问我们谁想当营员代表发言，许多人都举了手，因为需要自己用中文写稿子而且只有两三天时间，白天还要排练节目，很快许多同学们都放弃了，最后只剩下我们三个人，而且我年龄最小，但我还是坚持写了下来，记得有一天很晚了我还在写。。。虽然很多营员汉语口语很好但因为不会写字就错过这个机会，最终老师选择了我。闭营的那天，我们女孩需要跳舞所以我穿的很漂亮的演出服，画的很浓的妆，在闭营式上演讲。

我很享受在夏令营独立生活的12天，很有趣，很开心，还交到了各个国家的朋友，学习到了很多中国文化知识，让我更了解和热爱中国了，我希望有机会能多去中国，参加不同城市的夏令营，看到不同地方的风景学到不同的文化。