巴西野花牌綠蜂膠 對肝的醫療保健價值

歐美、巴西和日本的科學家均發現巴西“野花牌綠蜂膠(Apiario Silvestre)”有很好的肝細胞保護作用。在保護毒物對肝臟損害實驗中，科學家發現綠蜂膠對各種模型和各個年齡組的大鼠均顯示出很好的保護作用，其抗氧化損害能力可達60％，極大改善肝臟分泌膽汁、膽酸和膽固醇的功能。此外，蜂膠顯示出極好的細胞膜保護作用。醫學家們在臨床研究中證實巴西野生綠蜂膠在抗肝臟損害、改善肝臟功能、促進肝代謝等方面有廣泛的醫療價值。

綠蜂膠抗病毒抗肝脏的炎症有效率達80％以上。肝脏的病毒是導致肝硬化和肝臟恶性病变最主要的元兇。巴西野生綠蜂膠被證實為最好的天然抗病毒之品，有效成分對病毒具有顯著的抑殺作用。實驗研究其對肝病毒的有效率達80％以上，臨床運用發現能夠使病毒轉陰，穀丙轉氨酶/穀草轉氨酶正常或顯著降低。

綠蜂膠抗肝纖維化，使恶性病变發生率下降58％。科學家發現綠蜂膠具有極強抗自由基和抗氧化損傷作用，促進肝細胞DNA/RNA合成，活化肝細胞，有效阻斷肝細胞纖維化病變；並能抑制恶性病变細胞形成。臨床醫學家證實慢性肝病人在服用綠蜂膠後，肝硬化發病率顯著下降，肝臟恶性病变的發生率下降了58％，因此將蜂膠譽為肝病的保護神。

綠蜂膠改善肝病相關的高血脂症。中國的最新一項的重大科技攻關項目研究發現，綠蜂膠有效抑制高血脂症SD大鼠血清中的甘油三酯(TG)、總膽固醇(TC)、低密度蛋白脂(LDL-C)、穀丙轉氨酶(GPT)、穀草轉氨酶(GOT)的升高，並且能有效抑制肝臟組織中的TC、TG、MDA的升高，並證實其機制在於抗膽固醇氧化病變和有效調節脂質代謝紊亂，對因慢性肝病所引起的高脂血症療效顯著。

綠蜂膠抗酒精性肝損害。病毒性和酒精性損害是造成脂肪肝病變的主要原因。臺北醫學院研究所教授林松洲的研究結果發現：蜂膠對長期喝酒所造成的脂肪肝及肝傷害有超強的修復功能，能有效預防酒精性肝脏炎症及酒精性肝硬化。

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