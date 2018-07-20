【加拿大肝脏基金会专栏】抽大麻会传染甲型肝炎吗？

安省滑鐵盧地區衛生部公布，自5月份以來該區已發現19例甲型肝炎感染，大大超出以往每年平均6例的水平。為預防傳染，衛生部門將增設免疫診所，提供甲型肝炎疫苗接種。

“在所報告的感染甲型肝炎的病人中，發現他們有一項共同的風險因素，即是毒品使用，包括靜脈註射、吸食或者口服，也包括吸大麻。”滑鐵盧區衛生部公布的報告顯示毒品使用的風險性，並建議使用毒品包括吸食大麻者接受疫苗接種。

如何會感染上甲型肝炎？

甲型肝炎能通過親密接觸病患者、進食被甲型肝炎病毒汙染的食物或水源而感染。如果進食生的或未經煮熟的受汙染海產及貝類、或食用經汙染水源清洗的蔬菜沙拉，均有可能被傳染甲型肝炎。此外，共用針筒註射毒品或是和感染者有性接觸也會染上甲型肝炎。若多人吸食同一支大麻，染有甲型肝炎病毒者可通過口水及大麻將病毒傳播給其他吸食者。

誰最容易感染甲型肝炎？

• 到甲型肝炎常見地區（如加勒比海，南美洲）旅行，

• 與新感染甲型肝炎的人一起生活，

• 使用註射毒品並共用汙染的毒品準備/註射器具，

• 監獄中的囚犯

• 涉及口腔/肛門接觸的性行為。

甲型肝炎的癥狀是什麽？

當第一次感染甲型肝炎病毒時，典型癥狀包括疲勞、惡心和嘔吐、腹部不適、黃疸（眼睛和皮膚白色變黃）、尿黑、低燒和食欲不振。

並不是所有感染甲型肝炎的人都有癥狀。學齡前兒童感染經常沒有癥狀，而且一般兒童感染癥狀輕於成年人。癥狀可能開始於感染病毒後15至50天。感染甲型肝炎的人年齡越大，越有可能經歷嚴重的癥狀。甲型肝炎很罕見會引致死亡。然而，對於已經存在慢性肝病的人，包括慢性乙型和丙型肝炎，感染甲型肝炎而發生嚴重併發癥的機會較高。

如何预防甲型肝炎？

甲型肝炎疫苗非常安全並且能有效預防甲型肝炎病毒感染。它需要註射兩次，每次相隔六個月。註射甲型肝炎疫苗後，免疫力可以持續20年。也可以使用甲型和乙型肝炎聯合疫苗。由於百分之四十的甲型肝炎病例與旅行有關，所以建議在旅行前六周註射疫苗。