加拿大•中国科技、人才与创新论坛于 加拿大首都渥太华会议成功举办

继“加拿大•中国科技、人才与创新”论坛于2018年7月11日在加拿大多伦多成功举办后，7月12日，创新论坛在加拿大首都渥太华的会场圆满成功举办，使本届创新论坛达到最高潮。加中商贸创新联盟主席张杰女士、办公室主任Taline Derian及以河北省人力资源和社会保障厅副厅长赵志栋为团长的中国代表团一行14人于7月12日上午抵达加拿大首都渥太华，在加拿大联邦政府加拿大全球事务部办公大楼内，与加拿大联邦政府加拿大全球事务部，加拿大创新、科学和经济发展部，加拿大自然资源部，加拿大环境与气候变化部，加拿大商业公司及加拿大体育部等就环保、冬奥会等领域的中加创新合作进行会议。加拿大全球事务部大中华部执行部长Shawn Steil先生，副部长Stephanie Berlet女士，加拿大创新、科学和经济发展部，环保科技国际事务部主管Rod Lever先生，加拿大自然资源部创新与能源科技部副主任Annie Prigge，加拿大环境与气候变化部贸易与清洁科技部主任Xin Gao女士，双边事务部主任Jennie Chen女士，双边事务贸易部政策分析高级官员Erica Berg女士，商业合作部经济发展清洁及再生能源部主任Rob James先生，加拿大体育部部长及体育部国际政策协调项目高级官员Steven Parker等40余人出席会议，深入探讨中加合作。

加拿大联邦政府加拿大全球事务部大中华部执行部长Shawn Steil先生，首先欢迎代表团的到来，加拿大很重视与中国河北省的交流合作。他提到6月14日河北省副省长李谦在河北石家庄会见到访的加拿大驻华大使麦加廉一行，推动双方关系迈上了新台阶。并表示加拿大曾主办1988及2010两届冬奥会，通过冬奥会，加拿大的经济与旅游得到发展并且建造了世界级领先的训练设施。在大力发展冰雪产业和冬季运动，积极推进大气污染和生态环境保护等，加拿大具有先进技术和雄厚实力，加拿大与中国必能在这些项目上友好合作。

加中商贸创新联盟张杰女士向出席本届论坛会议的加拿大联邦政府五个部门表示衷心的感谢，向与会人员简要介绍了7月11日在加拿大多伦多成功举办的“加拿大•中国科技、人才与创新”论坛及六项签约成果，相信此次在渥太华的创新论坛会议将为加拿大与中国河北在环保、科技、冬奥会项目等务实合作开启新篇章。

河北省外国专家局副局长杜月昌介绍代表团此行到访加拿大目的，寻求与河北省在环境保护、建设雄安新区技术合作及冬奥会等领域项目合作。他提到河北省对环保科技的需求主要集中在京津冀区域生态修复技术、京津冀区域环境治理协同技术、资源能源消耗协同控制技术、重点领域环境污染治理技术、煤炭清洁高效利用、饮用水水源水质生物毒性监测预警和环境风险防控，流域环境整治、河湖生态修复，黑臭水体治理技术及土壤污染治理与修复，危险化学品和危险废物全程监控等。加拿大在环保领域的研究能力和技术水平处于世界先进地位，中国和加拿大在清洁能源、污染治理、环境改善、生态修复等领域有巨大合作空间和发展潜力。他表示热诚欢迎加方环保专家、机构、企业到河北考察对接，深入合作。

在两个半小时的会议中，围绕加拿大在清洁能源及科技的优势与中国合作的机遇，加拿大全球事务部、加拿大创新、科学和经济发展部、加拿大自然资源部、加拿大环境保护部、清洁发展中心等从加拿大科技优势、创新发展、可再生能源优势、水技术优势、政府支持及合作优势和领域等都做了详细介绍。并指出，加拿大与中国的清洁技术合作是加拿大重要优先工作，加拿大的清洁技术行业发展迅速，2017年清洁技术行业出口值达到67亿美元，是出口密集型和研发密集型产业。清洁技术，创新和就业是泛加拿大框架的四大支柱之一。加拿大和中国拥有长期合作关系，双方领导人表达了深化加中贸易及投资关系并加强合作的承诺。2017年 12月签署气候变化和清洁增长联合声明。加拿大环保部长Catherine McKenna在2016年及2017年先后两次访华以促进加中环保领域的合作。加拿大自然资源部卡尔部长2017年6月访华寻求机会扩大在自然资源和能源技术领域的双边贸易和投资。加拿大自然资源部加拿大矿物能源研究中心开采研究所还展望了愿景—清澈的水，完好的景观和健康的生态系统。

河北省人力资源和社会保障厅副厅长赵志栋先生做会议总结。他说，要坚决落实习近平主席指出的中加双方扩大务实合作，在能源资源、科技创新、现代农业、清洁技术等领域打造更多合作亮点，中方在筹办2022年冬奥会过程中借鉴加方先进经验，双方要加强在气候变化等重要领域以及多边框架内的协调和合作,不断充实中加战略伙伴关系内涵的指示。坚持落实国务院总理李克强在北京人民大会堂同加拿大总理特鲁多举行第二次中加总理年度对话，发表的《中国-加拿大气候变化和清洁增长联合声明》强化中加合作，挖掘创新合作潜力，拓展清洁技术、农业科技等新兴合作领域，携手应对气候变化等全球性挑战。同时，赵志栋副厅长介绍了河北省人力资源和社会保障厅的工作职责，寻求与加拿大高端专家人才交流与合作，推动中国企业技术升级，使中加企业务实合作迈出真正的步伐。

随后，中国代表团一行又与加拿大体育部进行了友好的会议。加拿大体育部分享了欢迎世界运动队的经验，探讨加拿大冬季产业如培训中心与教练，训练，体育器材，穿戴，休闲产品，体育建筑、基础设施及度假村规划，制冷装置等方面与河北的合作。河北省外国专家局副局长杜月昌提到2022年冬奥会将在中国举行，河北张家口作为雪上项目主要举办地，中加合作潜力巨大。希望在赛事组织运营、冰雪运动员培训、发展冰雪产业、运动旅游等方面得到加方支持并加强对接合作。

7月12日晚，中国驻加拿大大使馆科技参赞王俊明、二等秘书车畅会见中国代表团一行到访加拿大渥太华。加拿大渥太华华人联合总会会长、加拿大渥太华中国和平统一促进会共同主席王辉先生出席。王俊明参赞对以河北省人力资源和社会保障厅副厅长赵志栋为团长的中国代表团及加中商贸创新联盟主席张杰及其团队到来表示热烈欢迎，对“加拿大•中国科技、人才与创新论坛”的成功举办表示衷心祝贺，与会者交流气氛温馨而热烈，共同祝愿中加在科技、人才与创新等多领域合作硕果累累。也为第三届创新论坛—“加拿大•中国科技、人才与创新”论坛在加拿大多伦多、渥太华两个会场的先后成功举办画上了圆满的句号。

（张杰 供稿）