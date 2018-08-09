9月9日相聚在“丰收的喜悦”里 —渥太华北京协会



北京协会一年一度的的“迎金秋、庆丰收”potluck活动将于9月9号在Britannia公园Trolley Station长亭举行。

四年前，在同一个地方，几十个来自北京或与北京有缘的朋友们相聚一起，在“迎中秋、话北京”尽兴的畅谈中，成立渥太华北京协会这一提议得到大家的一致赞成。同年，渥太华北京协会正式成立，为渥太华的华人生活平添了一道绚丽夺目的风景线。

短短几年的时间，北京协会迅速发展，500人的大群里，每天众群友在协会提供的信息交流平台上，资源共享，交流讨论时事，新闻热点，孩子教育等。协会除大群外，还有站桩与形意拳健身群，四季青公社，摄影爱好，历史群，炫歌雅意，美食群，爱美女士专属群，卡拉OK等12个群，定期活动。

协会从创立之初举办的许多丰富多彩的活动，都记录并保存在协会网站上www.ottawabeijing.org。近期活动预告也会在网站上发布，敬请关注。

2018年9月9日，我们诚挚邀请协会会员和朋友们，自带拿手好菜，再次聚会在有“渥太华中华美食亭”美誉的Trolley Station长亭。北京协会四季青公社的社员，也将用他们亲手种植的蔬菜，做出多种美味为大家助兴。届时，带着浓郁家乡味道的各式私房佳肴和新鲜爽口的时令蔬菜将等待大家的品尝。

金秋在望,丰收的季节已经到来。在我们即将回归正常的生活轨道前，让我们再一次相聚户外，放松一下心情，放纵一次味蕾，与四季青公社的社员们一起，分享他们丰收的喜悦。同时，用我们自带的美食，慰劳社员们的辛勤劳作，并预祝他们年年大丰收。

我们怀着期待的心情，等待9月9号的相聚！等待着快乐时光再次降临到北京协会大家庭的欢宴上！

活动地点：Britannia Park内Trolley Station

活动时间：

2018年9月9日，9：00am–15：00pm

9:00-11:30 布置场地，自由活动（河边散步，站桩健身）

12:00-2:00 聚餐、美食共享、畅聊

2:00-3:00 游戏、娱乐（公园有孩子游乐设施）

此次活动费用全免，欢迎会员和朋友微信报名！

报名邮件:info@ottawabeijing.org

请各家自带拿手菜及您的好心情。

渥太华北京协会

2018年8月15日