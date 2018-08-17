华人社区服务中心社区消息

华人社区服务中心半日夏令营面向新移民

时间：7月23日-8月30，周一至周四，上午9：00—12：00

地点：400 Cooper Street，Suite 2000

服务对象：2岁至10岁儿童，免费，政府拨款要求：父母一方持有枫叶卡；父母一方需在场或在本中心活动；新移民优先。

活动内容：美术，手工，讲故事。

提供免费课间健康零食

服务人员：2名持有安省认证幼儿教育证书的教师（ECE）

报名电话：613-235-4875分机:122，请以枫叶卡报名。

更新楓葉卡須知讲座

時間：8月22日星期三，上午10:00 – 中午12:00

地點：渥太華華人社區服務中心

400 Cooper Street，2000室（2樓）B教室

內容：講解如何更新，補辦遺失楓葉卡，

需準備之文件，費用等事項。

歡迎永久居民參加

報名請電613-235-4875 轉 113

——华人社区服务中心仍然在接受华人的签名来支持国会议员关会珍关于在全加建立南京大屠杀纪念日的动议。签名表在我中心前台，可以代全家及父母签名。签名越多，越可能通过联邦法案。喜欢上网的朋友也可以在关慧珍议员的网站上电子签名，她的英文名字是Jenny Kwan。或者在我中心网上新闻网页找到该页occsc.org