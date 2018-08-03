【加拿大肝脏基金会专栏】丙型肝炎後的生活：新的篇章

2008年，當一次常規按摩令瑪麗安出現皮膚反應時，她知道自己最好檢查一下。家庭醫生建議她進行病毒性肝炎檢測，因為她經常因公務到病毒性肝炎普遍的亞洲旅行。

瑪麗安做了檢測。她在醫生診所聽到了一句將可能令她的生活完全改變的話：“你有丙型肝炎。”

瑪麗安曾在35年前的手術中接受過輸血，幾十年來一直攜帶丙型肝炎病毒卻毫不知情。不幸的是，測試結果顯示她已處於肝纖維化第三階段（離嚴重肝硬化一個階段之差）。



水疗技师玛丽安因35年前的一次输血感染了丙型肝炎

那些在1990年前（當年開始血液被更徹底地篩查）接受過輸血的人，都有攜帶丙型肝炎的風險。

2008年5月，在被診斷僅兩個月後，瑪麗安很快獲準接受丙型肝炎治療的臨床試驗。該研究包括使用幹擾素和利巴韋林藥物，一種有效增強身體免疫系統以對抗病毒的組合療法。連續七個月，瑪麗安每周接受一次註射，每天服用藥片。治療引起了許多嚴重的副作用，如皮疹發癢、頭部到腰部起泡、全身劇烈疼痛。副作用讓她無法忍受，她不得不在第32周時，提前終止了本應為48周的治療。

值得慶幸的是，幸運之神很快眷顧了瑪麗安。經過漫長而艱難的體力康復，瑪麗安得知她的丙型肝炎已經治愈了！

此外，在瑪麗安的治療兩年之後，那些患有丙型肝炎的人也很快會聽到自己的好消息：2010年，名為“直接作用抗病毒藥物”的、可以摧毀和破壞丙型肝炎病毒的新療法開始變得普及。這種新的治療方法（目前使用的）可以在短短八周內治愈丙型肝炎，並且已經顯示對患者副作用極少甚至沒有副作用。

但是，瑪麗安知道要克服丙型肝炎的偏見，還有很多工作要做。2011年，她參加了哥倫比亞省奧肯那根市一個女性丙型肝炎支持小組。經歷了與病魔抗爭的種種，瑪麗安最想做的，是提升公眾對丙型肝炎的認知，教育公眾有關丙型肝炎的知識。

“每一位嬰兒潮一代都需要請醫生為他們進行血液檢查”，瑪麗安說：“如果你不確定，請看看我的經歷；多問問他人，自己做做研究，了解有關的信息。”

加拿大肝臟基金會呼籲對1945至1975之間出生的所有加拿大人進行一次性的、基於年齡組的丙型肝炎檢測。這是一種沒有任何警告信號，並且可能導致肝硬化、肝癌和肝功能衰竭的疾病。現今新的療法可以治愈超過95%的丙型肝炎患者。訪問liver.ca/ThisIsYourWarning，了解更多有關丙型肝炎風險的信息。