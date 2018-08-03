华联会洪门青少年龙舟队颁奖典礼



金色的阳光分外璀璨，阵阵微风带来凉爽。

2018年7月29日下午三时多，走进唐人街472号、渥太华洪门民治党党部那座红楼，喜庆的气氛扑面而来。华联会及洪门青委会的义工们已把礼堂布置一新：彩带轻拂、气球飘动。主席台上方大红横幅醒目：2018华联会洪门青少年龙舟队颁奖礼！点明今日主题。华联会洪门青少年龙舟队是由渥太华华人社团联合会与渥太华洪门民治党赞助的，由中国校友会协助组织的，由华联会副主席王宝玲任领队的渥太华华人社区第一支青少年华人龙舟队。主席台上的电视机宽屏滚动播放着龙舟队从成立、训练到比赛的精彩画面。一边的方桌上，一只有些年头的奖杯，上刻1994年，记载了渥太华洪门龙舟队在渥太华首届龙舟赛中，从68支参赛队伍中，勇夺亚军的战绩。旁边几块奖牌记录了洪门龙舟队员们的顽强精神！另一边，两个崭新的奖杯光彩熠熠，上刻2018，记载了华联会洪门青少年龙舟队，在近180支参赛队伍中，脱颖而出，面对强手如林，劈风斩浪，勇夺亚军！ 二十多块金色奖牌整齐排列，象征着华联会洪门青少年龙舟队的团结、拼搏的勇敢精神！

四点起，洪门民治党主委王辉先生、洪门达权社社长邓家昌先生、华联会主席卢红民先生、华联会副主席兼秘书长王宝玲博士，中国校友会会长王艳灵教授，前会长吴红雨、华联会洪门青少年龙舟队领队、教练、队员和家长以及各位嘉宾络绎不绝走进礼堂。青少年们认真观看礼堂两边墙上，百年洪门的珍贵历史资料，有的仔细观看电视屏幕上龙舟队的简介、以及一系列生动画面。每当看到自己或好友的身影时，便发出阵阵欢笑！

五点三刻，2018华联会洪门青少年龙舟队颁奖典礼正式开始！首先由洪门民治党主委王辉先生致辞。他热烈欢迎大家前来参加颁奖典礼！感谢华联会及洪门青委会的义工们！感谢青少年龙舟队的义工、家长们的辛勤付出！王主委简洁地介绍了海外洪门从辛亥革命、抗日战争、新中国成立到改革开放以来洪门对祖籍国的贡献。他特别提到洪门的老主委邓家昌先生，几十年来为洪门的繁荣发展作出了杰出的贡献！邓家昌先生是中国侨联顾问、还是华联会的创始人。王主委提到自己也曾是华联会副主席。所以华联会洪门一家亲！我们共同弘扬中华文化，通过组建青少年龙舟队，鼓励青少年了解认同中华文化，激发团结拼搏、敢于竞争的精神！想当年，渥太华洪门在1994年首届龙舟比赛中勇夺亚军！看今朝，2018华联会洪门青少年龙舟队又创辉煌，荣获两个项目的第二名，捧回两个亚军奖杯，真是可喜可贺！

接着由华联会主席卢红民先生讲话。他说，在今天的喜庆日子里，我主要讲几个关系：一是华联会与洪门及中国校友会的关系，正如王主委所说，华联会与洪门一家亲，邓社长是华联会的创始人之一，王主委也在华联会任多届的副主席。两会同心同德，致力于中华文化的传承和发扬！中国校友会的自1999年成立，是中国的各大学在渥太华成立最早的校友会之一，华联会属下各大学校友会与中国校友会有紧密的合作关系，始终团结、协作，积极开展活动。二是三个会与龙舟的关系，洪门就参加了第一届的龙舟赛；我本人也代表教会参加了第一届的龙舟赛；天津大学与北京大学在11年前参加龙舟赛，然后组织了校友会成立联校队参加了多届的龙舟赛。我们三个会都与龙舟赛有着悠久历史的渊源。三是华联会洪门青少年龙舟队的龙二代与龙舟的关系，你们是华人的第二代，肩负着发扬和继承中华文化传统的义务与责任。龙舟是我们中华文化传统的一个优秀的元素，期待着你们去是继承、坚守和发扬光大！今天的青少年龙舟队队员，年龄在十四至十七岁，正是我们所说的“龙二代”。少年强！民族强！后生可畏！我们华联会与洪门、中国校友会一起，为你们铺路。世界的未来是你们的！我们三个会现在所做的一切，希望你们将来能够接棒与继续。洪门的会址在渥太华已经有100多年了！几十年之后也是你们去承接与继承发扬。希望你们再接再厉弘扬中华文化！

中国校友会会长王艳灵女士讲话。她亲切地祝贺龙舟队的领队、队长和队员们！她指出，青少年肩负着未来和希望。通过此次龙舟赛，孩子们极大地增添了自信，而且广交朋友，理解了团队精神，结下了深厚的友谊。她特别感谢所有的家长，为了龙舟队的健康发展，作了辛勤的付出、贴心的服务！为孩子们的拼搏，提供了完善的后勤保障。王艳灵会长衷心感谢华联会、洪门的领导们，为青少年龙舟队创造了良好条件，并寄予殷切的期望，令人感动！

领导们的讲话获得全场阵阵热烈的掌声！

接着由洪门、华联会、中国校友会等领导为青少年龙舟队的领队王宝玲女士、队长张翠芳女士、禹峰先生，家长代表陈萍女士、邓岚女士颁发奖牌；领队，两位队长与两位家长分别为二十三位队员颁发金光灿灿的奖牌。卢红民主席特别感谢教练Salina的付出。摄影记者杨涛摄下了一个个精彩瞬间！

最后全体与会者来张大合影！张张笑脸充满了自信！快乐！幸福！



丰盛的庆功晚餐开始了！烤鸡腿浓郁、叉烧精致、麻油鸡鲜香、素什锦丰富、咕咾肉酸甜、蔬菜沙拉清爽、比萨可口、小甜点诱人……还有水果：红瓤西瓜、淡黄李子……饮料充足……。一位家长送来大盆凉皮，极受欢迎，不一会儿一扫而空。感谢九龙超市赞助叉烧。

饭后，在领队和队长的带领下，华联会洪门青少年龙舟队的领队、队长、队员们和家长以及来宾们，分享了参与龙舟赛过程的喜悦与感受，并进行了有趣的游戏活动。大家释放天性，倾情投入，快乐无比。

当人们走出洪门民治党的小红楼，抬眼望去，彩霞满天！

华联洪门齐联手，少年龙舟育新苗；

拼搏精神代代传，顶风破浪志气豪！

胸怀天下看未来，红船驶过万年潮！

文/姚争