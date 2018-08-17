【加拿大肝脏基金会专栏】夏季畅饮的明智之选



懒散的夏日令加拿大人处于一个放松的状态，但也会让我们忽视酒精的摄取量。烧烤聚会、泳池派对、家庭聚会等等，都是庆祝的绝佳的理由，但需要留意酒品的饮用量。以下的一些事实和提示，将确保您了解个中利害，并为下一次夏日聚会做好准备！

严正声明：就你的肝脏而言，零酒精是最安全的饮酒量。如果您患有肝病、正在服用药物、怀孕或在哺乳期，我们强烈建议你不要饮用任何酒类。

拒绝斗酒

一杯接一杯地喝酒（一次喝四杯或以上）会对肝脏有害。试图与某人“斗酒”是危险的因为每个人吸收酒精的程度因年龄、性别、体重和遗传等因素的不同而各有差异。

适度是关键

对于那些选择喝酒的人，加拿大肝脏基金会支持《加拿大低风险饮酒指南》：女性每周最多10杯（每日最多2杯），男性每周最多15杯（每日最多3杯）。女性吸收的酒精含量高于男性，因此即使饮酒量较少，也容易患酒精性肝病。

作为指引，一杯酒相当于12盎司（341 ml）的啤酒，或者5盎司（142 ml）的葡萄酒，或者1.5盎司（43 ml）的烈酒。无论直接饮用还是稀释饮用，每一种酒对肝脏的影响都一样。

酒精含量决定一切

饮酒者之间的一个重要的争论是，“哪种类型的酒类饮品对肝脏造成的伤害最小？”答案很简单：饮品中的酒精含量比饮品本身是何种类型更重要。

当然，远离糖浆混合饮料也是明智之举，因为糖份也是伤害肝脏的一个主要因素。

脂肪类食物不能“吸收”酒精

在饮酒之前、期间或之后进食大量的高脂食物会令你的肝脏运作更辛苦，并可能造成更大的伤害。脂肪、糖和酒精都由肝脏分解。即使不喝酒，单吃高脂肪食物就可以对肝脏造成很大的伤害。高脂与高糖的饮食可以导致非酒精性脂肪肝病（NAFLD）。喝酒后如果想吃东西，最好吃一顿蛋白质、健康的碳水化合物和健康脂肪平衡的简餐。

想想长期目标

如果你的社交活动即将结束，那么应该远离酒精一段时间。一段时间不喝酒对健康有好处，但你应该知道，戒酒一个月并不是完整的解决方案。

建立一种生活方式，包括均衡饮食、运动常规和认识其他风险因素，将帮助您在肝脏健康的路上更进一步。你的肝脏执行着超过500项对生命至关重要的功能，因此，尽量全年保持它的健康是很重要的！