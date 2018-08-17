2018年8月今夜，我们为热爱歌唱而来



2018年8月2日今夜，我们只为热爱歌唱而来。傍晚5点多，在加拿大渥太华，一群歌唱发烧友，他们或是下了班、或是从家中、或是从四面八方，陆续的、匆匆赶来……为的是要赶来聆听从国内来的、深圳市金凤凰女子合唱团艺术总监、指挥高俐老师的有关合唱的声乐辅导课。

高俐老师是国家级声乐教授、中国音乐家协会会员、中国合唱协会会员，深圳合唱协会常务理事，1987年至今，在深圳培训、指挥过：国税、海关、航空公司、金融、公安、教育等系统几十个合唱团体，获奖无数。现常任深圳市金凤凰女子合唱团艺术总监、声乐教授、指挥，曾带领金凤凰女子合唱团参加第四届、第五届世界合唱节获银奖；澳门国际合唱节获金奖；第八届中国“永远的辉煌”合唱节金奖；庆祝新中国成立六十周年全国中老年优秀文艺节目汇演，获合唱金奖，并应邀在人民大会堂展演；中国北京第十届国际合唱节合唱金奖和优秀指挥奖；2012年2月6日，应中国合唱协会、欧洲大众国际文化协会邀请，率金凤凰合唱团飞赴奥地利维也纳参加“金色大厅中国合唱音乐会”的演出，获成年组金奖；2014年7月9日，受国际文化交流基金会（德国）冈特铁驰主席、艺术总监哈尔夫艾森拜斯教授的邀请，率领金凤凰女子合唱团赴拉脱维亚首都里加，参加第八届世界合唱节的比赛，获长者组金奖。

高俐老师曾连续十三届受国务院侨办文教宣传司的邀请，出任“海外华侨中华才艺培训班”声乐班的声乐教授、指挥，受教学生来自世界20多个国家。2007年9月，受国务院侨办海外文化中心委派，赴美国旧金山、纽约、洛杉矶、新泽西等地与多个华人侨团、合唱团进行合唱声乐艺术的交流和授课，受到海外华侨的好评。为此，国务院侨办文教宣传司给中国银行深圳分行（高俐老师所在的退休单位），发来文教函【2007】118号的感谢信：高俐女士以其扎实的理论和高超的声乐技能赢得了海外侨胞们的热烈欢迎，为弘扬中华文化、培养海外侨团文艺人才做出了积极的贡献……

今夜，加拿大舒适的夏日凉风习习吹来，舒适极了！面对这群身在国外，酷爱歌唱，却苦于没有专业老师指导的海外游子们，高俐老师声情并茂、深入浅出、通俗易懂的将合唱的呼吸、发声、歌唱技巧娓娓道来！唱歌要抬口盖（愉快抬起笑肌）、叹气（气息往下、声音往上）、愉快（一笑就通）、笑着唱（体会腰上的呼吸），低音高唱、高音低唱，声音往上走……

呼吸是歌唱的生命线，就像所有的楼房都从地基开始，美声、民歌都是一样，呼吸是最根本的，要掌握好！

（一）练习呼吸（发动机）的方法：

1、咳嗽（闭着嘴咳嗽，声音从胸口发出）；

2、狗喘气（边呼边吸、肩膀不要动，由慢到快，每天练20分钟至半个小时）；

3、练笑(笑的气息可以喉头打开、把裤腰带撑断)；

4、叹气（气息往下，保持住，唱歌的状态就是它，高音低唱也就是它）；

5、抬钢琴、提水，喊号子、抱爱人（体会腰上使劲的那一下，一个瞬间，一个支撑力，保持住）。

（二）唱歌用声带（振动器）来发声

1、声带是一个不能捏、不能紧、不能抬的歌唱工具，要放下，放松，喉头放下、喉管要打开、腔体要保持松弛稳定；

2、练习气泡（基音），基音可以按摩声带，可以知道发声时是一种什么状态；松弛、有亮音。

（三）腔体（音箱）

1、胸腔到喉头、到软口盖、后口腔都要打开，保持住，开着喉头说话（唱歌）；

2、具体方法是：牙关打开、瘦腮、舌头抵着牙龈底部、上颚要啃出来，没有下巴，上抬口盖。

课间，高俐老师不断的和我们互动，大家在愉快轻松的氛围中感受到了老师的轻松诙谐、形象生动的高深授课技能！两个多小时的课程就要结束了，大家意犹未尽，围着高俐老师提这提那问题不愿离去，高俐老师最后跟大家说：唱歌不是我们的职业，但是是我们生命中的一部分，把它唱好了，唱的愉快了，对我们的生命、身体、身心大有好处！祝大家快乐歌唱！

当夜，大家就纷纷发来感言：

韦绍英总结说：今晚的收获满满！谢谢高老师的点拨谢谢涛涛和瑞荣的组织！基音：用气泡音找到自己的基音。发气泡音的位置就是我们发声的基点。所有的声音都要以这个基音为基点发出来。即使到高音区，假声，也要从这个位置发出来，所谓高音往下找就是这个意思。练习基音可以用叹气的办法。通过叹气，身体有下坠的感觉，皮带一圈撑起，保持住，横隔膜下行，胸腔打开。发音通道松开，声带闭合，发真声。呼吸：练习呼吸方法有笑，咳嗽，狗喘气，叹气，抬重物。体会皮带一圈撑住的感觉。不要撑死。气泡音在最松驰的状态才会得到，气泡音是气息摩擦声带产生的最初的声音，没有音高。气息进一步冲击声带，声带闭合，就产生基音。共鸣：就是打开腔体。通过大笑，打哈欠打开喉咙，喉头保持打开，口盖打开，嘴巴放松，不要压下巴(专指小杨。打开时能说话，有亮音，就是好声音。扬头也是打开喉头的办法。开口时扬头，不是拔着抬头，而头往后放，脖子不要僵死，使通道变直(人工呼吸之前必须的一步)。牙关打开，瘦腮。口盖抬起。舌头不能拱起来，也不能后缩挤喉咙。舌尖抵下牙，保持平的，舌根下塌。

马兰说：……特别感谢@于瑞荣画家邀请我这唱歌低手参加了高大上的讲座，受益匪浅！代为转达对高老师的敬意，今天她讲的太棒了！

王瑛说：非常高兴有这么一个有意思的聚会，高老师的方法具体生动很见效。

1）“往下唱”的方法我感觉特别好，自然带动身体松弛，尤其避免了很多时候不自觉的耸肩上身用力，可能治疗高音卡喉紧的毛病，2）要坚持用真声做铺垫的教导，发出的声音趋于扎实不虚飘。3）“阵咳”、“深笑”、“狗喘气”等方法不用音乐辅助适合自家练习。4）对照镜子看舌头，陷下去的日子就是好声音出头的日子。……

lily说：谢谢@涛涛和@瑞荣的精心组织……度过了一个愉快而且很有收获的夜晚、太佩服高老师的年轻状态了，根本不相信是70几的人！

叶正武说：今晚的聚会收获满满，谢谢高老师的点拨！……

范雅娟说：谢谢兄弟姐妹们一起度过这愉快很有收获的夜晚。@于瑞荣请转达对高老师的敬意和谢意！

于瑞荣：……开心大家有收获！期待星期六下午大家还有机会跟老师欢聚一堂，我会去买一束鲜花，和为老师画肖像作品，在演出结束后代表大家送给老师，也祝贺大家唱的开心能够把老师的发声理念用起来！

最后，涛涛总结说：……大家聚在一起的感觉真好！尤其是高老师对我们在声乐方面的指导太给力了，高老师，感谢瑞荣把您请来，让我们有缘相识。与您的几次接触中亲身体会到了您的亲切和蔼、无私大度和乐于分享的高尚品格。您的乐观向上，积极进取和旺盛精力更让我肃然起敬。您让我在学习声乐的进程中有了动力，也领悟和加深理解了许多方法和道理。衷心地感谢您！祝您身体健康，也祝您的团队献出更精彩的作品！