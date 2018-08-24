【加拿大肝脏基金会专栏】血液传播疾病，哪个最危险？

近日，安省倫敦的地方衛生署對一些診所的檢查發現，診所用於處理傷口的器械未夠妥善清潔。鑒於發現的問題，診所所屬的醫療公司知會自2008年以來就診過的八百多位病人，建議病人與醫生討論進行乙型肝炎、丙型肝炎及艾滋病毒的預防性檢測的需要，以策萬全。

醫療器械會傳播肝炎？

用於處理傷口的器械，會沾染上病患者的體液及血液，如果清潔不當，病患所攜帶的病毒殘留在機械上，在接觸到另外的病人的傷口和血液時，病毒則有可能進入此人的體內。

醫院及診所使用的所有接觸到病人的器具、針頭，牙醫診所的洗牙器具等，若消毒不夠，同樣都有攜帶及傳播病毒的可能性。除了醫療器具，一些個人用品也會成為病毒載體，比如個人用指甲鉗、剪刀、剃須刀、紋身器具。

哪些肝臟疾病是血液傳播的？

乙型肝炎與丙型肝炎是最常見的可以通過血液傳播的肝病。

乙型肝炎患者會通過血液或體液、以及性接觸將乙型肝炎傳染給其他人。乙型肝炎病毒主要能在患者的血液、精液和陰道液體內發現。唾液也是體液的一種，但其病毒含量比血液少千倍甚至萬倍。以下情況均有機會被傳染乙型肝炎病毒：無防護措施的性交、紋身、穿環、修剪腳甲及指甲，或在醫療程序中使用沒有正當消毒的器具、和病毒感染者共用衛生用品（如剃鬚刀、牙刷、剪指甲刀），以及在急救護理過程中接觸到別人的血液或體液。

丙型肝炎通過血液與血液的接觸傳播。您可能暴露於丙型肝炎病毒的情況有：使用靜脈註射毒品（即使只有一次）；使用沒有正確消毒器具進行的紋身、穿環、修剪腳甲／指甲或醫療程序；和病毒感染者共用衛生用品（如剃鬚刀、牙刷、剪指甲刀）以及在1990年以前接受輸血或血液制品治療。

乙肝傳染風險100倍於艾滋病毒

絕大多數人以為艾滋病毒是最危險的血液傳播疾病。事實是，在艾滋病毒、乙型肝炎與丙型肝炎病毒中，艾滋病毒的傳染性相對來說是最低的。研究顯示，通過針刺接觸病毒後感染疾病的風險，艾滋病為0.3%，丙型肝炎為3%，乙型肝炎則為30%。即是說，乙型肝炎的傳染風險，10倍於丙型肝炎，100倍於艾滋病毒。

但是，好消息是，乙型肝炎是這三種血液傳染疾病中唯一有疫苗可接種的。若你沒有乙肝抗體，在接種疫苗產生抗體後，便不需要那麽擔心被傳染了。