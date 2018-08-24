2018渥太华华人社团联合会 “庆国庆，庆中秋”招待会



盛夏中展望中秋时节，渥太华华人社团联合会“庆国庆，庆中秋”招待会的准备工作又一次紧锣密鼓地展开了。为迎接中国国庆六十九周年的到来，同时庆祝中秋佳节，华联会暨渥太华侨学界将于星期日2018年9月23日晚六点于渥太华市政厅举办大型招待会及精彩文艺演出。这是华联会举办了十多年的年度传统活动，这个招待会每年荣幸得到大使馆各任大使的支持和出席；加拿大三级政府的支持和参与，众多的联邦参众议员，省议员和渥太华市长都有出席；以及多伦多、蒙特利尔、渥太华各友好华人社团领袖，各文化、艺术、商业、教育人士的出席，共有几百人之多。

主办方热情地邀请渥太华各界好友共聚一堂，欢度国庆和中秋佳节、重叙友谊、增进交流、共展未来。

中国驻加拿大大使馆的主要官员，加拿大联邦、省、市议员，各级政府官员及商业、教育等社会各界名流将受邀出席招待会。届时，将有精彩的演出，展现华裔社区的文艺才华。

庆祝仪式结束后，宾主将在宽敞的大厅享用精美的食物、美酒和中秋月饼，同时观看超高水准的文艺节目，尽享节日的喜庆和欢乐。

活动地点：

渥太华市政府大厅（110 Laurier Ave. West, Ottawa）

日期：

2018年9月23日 星期天

时间：

6:00PM – 7:00PM，招待会

7:00PM – 11:00PM，美食，表演，舞会。

票价：VIP$35，$25

购票联系：

卢红民主席：613-296-3368；

赵以强博士：613-263-2662；

王宝玲博士：613-697-5311；

洪智勇博士：613-723-6686；

鱼文缨：613-270 -8427；

周晓健：613-761-0254；

姜婧：613709-6780；

章诗雨：613-769-9758；

郭宏斌博士：613-252-4122。

渥太华华人社团联合会（华联会）成立于1996年，是渥太华侨界规模最大的综合性团体。目前有50个成员组织，代表着各个社会阶层，其中包括中文学校，大学校友会，同乡会，媒体，商业，文化、教育和科技学术组织等。相信华联会将会在卢红民主席和新一届主席团成员的共同努力下，不忘初心，百尺竿头更进一步，团结更广大的渥太华华侨华人社团和义工组织，沿着“服务华人侨社，促进各族裔团结，进入社会主流，促进中加友谊，建设美好加拿大”的道路走得更稳更好！

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加拿大WATTS移民留学签证顾问公司是一家由加拿大联邦政府正式批准注册的从事加拿大移民留学签证以及相关谘询服务的中西律师团队机构，总部设在加拿大首都渥太华。屈映君Ashley为加拿大移民顾问监管委员会(ICCRC)的正式注册顾问。Ashley在加拿大渥太华本地西人律师事务所及移民留学行业工作了近十年，她熟悉中加两地情况，全面掌握加拿大移民的法律法规，为客户逐步建立了一整套完善的服务体系。加拿大WATTS移民留学顾问公司不仅为个人及家庭提供移民及留学签证咨询服务，并多年来为加国各种类型的小企业主雇佣海外员工、商业雇主提供专业谘询及承接个案服务。WATTS顾问团队为客户提供流利的英语，法语，粤语及国语沟通。