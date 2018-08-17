爲什麽野花牌綠蜂膠被世界公認品質最高

品質鑄造國際名牌，野花成就健康未來。巴西野花蜂業國際有限公司Apiario Silvestre是巴西歷史上第一家用現代化科技提取優質綠蜂膠的跨國公司。自1982年成立以來，將自然造物與人類科技結合，不斷超越自我，追求完美，用優異品質，優秀服務，在國際市場上牢固樹立了蜂膠界領導地位。野花牌綠蜂膠能生産出任何其它品牌蜂膠無法比擬的最高品質産品。

其一，原料好。巴西地域遼闊，處熱帶地區，有著被稱爲“地球的肺”的最大的亞馬遜森林，是整個地球上唯一一片未被人類破壞的大型原始森林，成爲穩定全球氣候和球境變化的中流砥柱。可供蜜蜂採集蜂膠的花源和膠源非常豐富。在海撥500-1500米海岸山脈的巴西南部五州(米納斯、聖保羅、巴拉亞、桑達卡達尼那、裏歐·格蘭地)擁有近百種連綿的尤加利樹和巴夏利斯樹等，一年四季繁花似錦、綠樹成蔭。這裏絕沒有任何空氣、水源、土壤方面的工業和農業、農藥之類的污染。多年來，野花公司與蜂業界結成良好的合作關係，全巴西95%以上的極品野生綠蜂膠原料都被野花公司購入，以確保生産出最高品質的野花牌極品綠蜂膠，保證國際市場的供應。此外，因爲野生極品綠蜂膠産量有限，野花公司自2001年起，便決定所有GC，HPLC技術所檢驗出的Class A等級純野生極品綠蜂膠均只供出口國際市場。

其二，蜂種好。巴西農業部於1956年委託生物學家Dr. Kerr博士改進巴西蜂種。他當年引進了30多群非洲種“塞內加爾蜜蜂”。其間因其中26群蜂脫離蜂箱，飛進了聖保羅郊區的森林，和當地蜜蜂雜交，産生了一種非常強悍兇暴的非洲種殺人蜂。這種殺人蜂能比普通本地蜂更快更有效地傳授花粉和採集花蜜。例如，一隻殺人蜂一對後足每次可攜帶30毫克的蜂膠飛行60公里，遠非本地蜂可比的。因此使巴西的蜂蜜産量由原來幾千噸增加到1993年的4萬噸。此時的“殺人蜂”儼然成為了巴西的國寶，國際市場競相出高價收購這種蜜蜂。一隻普通歐洲蜂的蜂王的價格僅7-8美元，而這種巴西殺人蜂的蜂王價值竟高達400美元一隻。

其三，提取與檢測技術好。巴西Apiario Silvestre野花牌綠蜂膠規模龐大，占地超過4萬平方米。選料極其嚴格，所有出口北美、加拿大市場的産品均採用了國際最先進的無酒精超臨界超高類黃酮專利技術，全程需要經過1-2年無氧狀態下的優化萃取而成，並對生産過程和成品實行嚴格把關和品質監控，通過GC氣相色譜儀，HPLC液相色譜儀、質譜儀、電感藕合等離子體光譜法(ICP)、X熒光分析、中子活化法進行質檢和有關組份分析。野花牌綠蜂膠目前已獲全球數十個國家的衛生部認證，十分安全有效，熱銷各國。

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野花牌綠蜂膠(Apiario Silvestre)北美亞太區總代理

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