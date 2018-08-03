渥太華華人社區服務中心 需要您的支援

“我每年都付十元錢保持華人社區服務中心會員的身份。這十元錢，讓我心安，因為我為這個機構的存在盡了微薄之力，也幫助了那些像我當初一樣需要幫助的移民。

———OCCSC會員：楊女士

敬愛的社區朋友們：

渥太華華人社區服務中心是無宗教無政治黨派的社會慈善服務機構，致力於給渥太華新老移民提供安頓諮詢、語言、求職培訓、義工誌願者等壹站式服務。風雨無阻，本機構和新老移民壹起攜手走過了43年！僅在過去壹年中，我們共幫助了7000多位新移民，其中向800多個新移民提供了英語培訓課程，並且幫助800多人找到滿意的工作，為700多名新移民在學習時照料兒童，同時也舉辦了大量社區活動，參與人數高達2200。

除了政府資金外，我中心依靠社區、個人的慷慨捐款和贊助來照顧老人、病人和弱者，來支持那些政府撥款照顧不及的邊緣人士，幫助他們起身；因而，您的捐款、社會的支援對我們項目的生存和发展至為關鍵！

除了慷慨捐助外，成為我們的會員，也是對我們的理念和財政的大力支持。因而，在今年會員大會即將開始之時，我們誠摯邀請您成為本中心的會員，並年年保持您的有效會員身份！

作為會員：

• 您會每個月收到本中心的電子月刊，了解我們的活動和各種資訊；

• 您有權在本中心的周年大會投票，選出您滿意的代表；

• 您有權參加選舉成為理事會理事來決定中心的走向，奉獻自己的才幹；

• 您可以獲得本地40多個商家店鋪的優惠折扣。

會員費：每年僅$10元；65歲以上的老人$5元。

會員的有效身分是從登記付費的那天開始,並於壹年後的月底結束,因此,確認您的有效會員身分是非常重要的。請留意您目前在會員證上的有效日期,包括月份/日期/年。如果您的會員卡已過期,或是即將過期,請盡快更新您的會員卡。您可以親臨本中心辦公室,400 Cooper Street,2000室,由本中心的前臺接待員辦理。詢問電話:613-235-4875分機161。

我們樂於為您服務。

今年會員大會：

時間：2017年9月26日 5：50PM

地點：華人社區服務中心：400 Cooper Street, Suite 2000.

更新楓葉卡須知讲座

時間：8月22日星期三,上午10:00-中午12:00

地點：渥太華華人社區服務中心

400 Cooper Street,2000室（2樓）B教室

內容：講解如何更新，補辦遺失楓葉卡，需準備之文件，費用等事項。

歡迎永久居民參加

報名請電613-235-4875轉113