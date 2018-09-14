如何做一个有尊严的老年华人——记海老会别开生面的报告会



8月29日海老会举办了一次别开生面的报告会，会议的主题是“如何做一个有尊严的老年华人”。有100余人参加，引起热烈反响，大家认为这是一次很有现实意义的活动。

以往每年“海老会”举办各种聚会与活动，让来加老年华人欢聚在一起交流，度过美好的时光。春暖花开之时组织大家游园赏花，观看万紫千红的景色；夏天在公园里聚会，唱歌跳舞，欣赏文艺表演或游戏；秋天组织大家观赏美麗的枫叶；看万山红遍、层林尽染的景色；祖国传统节日中秋节、国庆节到来之时，举办庆祝活动，发揚爱国主义精神，弘揚民族传统的文化；初冬时节为老人们举办集体祝寿会。有时也举办有关健康、养生的专题报告，增進大家健康知识，防病治病，促進健康长寿。而今天的报告会内容是精神层面的，是告诉大家在異国他鄉愉快的、体面的生活，提高生活的品味，做一个有尊严的老年华人。

会议开始，海老会钱理事长说明了为什么要召开这样的报告会和筹备过程。她说，现在来到加拿大居住或探亲的人越来越多，而且加拿大是一个移民国家，有来自世界各地的移民，生活习惯、文化风俗等不同，由于中国与加拿大的法律、生活环境不一样，而且语言不同，交流不便，为了避免不必要的误解和麻烦，为了融入加拿大的社会，过正常的生活，我们需要‘入乡随俗’。因此需要了解和遵守加拿大的法律、遵守各行各业的规定和规矩，如交通规则，商店里的规定。尊重别人的風俗习惯和人格。同时最重要的是，我们是中国人，我们一举一动，都代表着中国人的行为，我们要为我们的国家争光，不能有損我们中国人形象。

尊严对国家、对个人都是极重要的。所谓“尊严”，通常讲的就是人的品格、气节和骨气，也是一种力量和精神守护，是人生价值的衡量，是高贵的精神，它不能用金钱、权力和物质去衡量。在这次会上，“海老会”钱理事长和三位会员结合自己在国外生活经历和所见所闻，谈了自己的体会和具体注意事项，防止触犯加国的法律、规定，以及意想不到的麻烦，做到体面的生活，保护自己。

钱理事长在讲话中强调，要熟悉加拿大的法律，尊重“诚信制度”、发现罪案要立即报警、服从警察，但要正确识别警察出示的正式通知。也要防止一些骗子的电话等、平时外出衣装整齐，保持自身清洁。她还列出了在加国生活“十五个不要”。主要有：不要打骂孩子、不要无缘无故给别人送礼、不要顶撞警察、不要有种族歧视、不要歧视有生理缺陷的人、不要在公共场所喧哗与酗酒、不要在冬天关闭供暖设施、手机上不要有任何不健康的影像、不要随便拍陌生人的照片，拍摄需征求他们的同意，尊重别人的隐私等等。同时要提高警惕，防止受骗上当、遇害，“害人之心不可有，防人之心不可无”，不要轻信自己同胞冒称大使館的电话、不要在午夜轻易坐公交地铁，不要轻易搭乘别人的车。

顾蕴芳、冯基堡，张志明三位会员在会上谈了他们的感想和具体建议，都是非常切合实际和有帮助的，综合起来有几个方面。首先在思想上树立正确的人生价值观，就是要活得有意义、有价值、受人尊重。中国俗话说“人穷志不穷”，要有志气；其次就是“入乡随俗”，学习并遵守加拿大的法律法规和各种规定以及风俗习惯。避免做错事，出现尴尬和麻烦，努力学习英语，便于交流；再就是我们华人应人人自觉主动维护中国人的良好形象。同时，一定学会换位思考，凡事多替别人着想；在公共场所要讲礼貌，说礼貌语言，诸如“excuse me(请让一下）、“sorry”(对不起）“thank you very much”(谢谢你）、“you are welcome”（不用谢）等等；讲公共道德，在公共場所，公共汽車上不要大声喧哗，隨便丢垃圾，办事都要排队，不要插队。在商店购物看上哪颗拿哪颗，不要掰叶子。此外，冯基堡先生还打印了“古希腊哲学传承下来五大个人操守”（尊重弱小、尊重个人自由、尊重正义、紧守刚毅、事分轻重）发给大家。他们也举例说明华人在国外居住与旅游中出现的一些尴尬、不雅的事情和带来的麻烦，他们还提醒大家要保护自己，社会是复杂的，加拿大也不例外，各种人都有，也有社会问题，存在不安全因素，枪击案时有发生，我们要有安全保护意识。

我们中国是礼义之邦，我们中华民族有着优秀传统，一向重视人的尊严，气节。提倡“礼义廉耻”，堂堂正正做人，故有许多做人处世的良言，如“与人为善”，“助人为乐”，“己所不欲，勿施于人”，“莫因善小而不为，莫因恶小而为之”等等，我们在国外，更要发扬我中华民族的优秀传统，践行中华民族的美德，洁身自好，维护国家的尊严。

这次报告会别开生面，准备充分，内容丰富、翔实而贴近生活，有助于我们老年华人在加拿大尊严而安全的生活，反映热烈，与会者深感受益匪浅，这是一次难得的有意义的活动。

<海老会>报道组，唐岳松执筆。