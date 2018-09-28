《她的心情不好，是多么惬意的事儿！》文 / 十月 Canada



在家呆了几天，她琢磨着：“我这咋回事呢？”最近，她不爱出门，不爱逛街；除了吃吃喝喝的事儿还上点心儿之外，她甚至于，都不太喜欢往常购物的喜悦了。什么什么的真丝衬衣啊，非常有垂感的那种；和时代感非常靠前的各种花裙子。

好嘛，她心情不好都好久了。

说起心情不好，大家或多或少都有些体验和话题。为了听一听江湖上的，关于心情不好的各种话题，她必须开车出门。

“姐们，必须经常出门走走，在家待着时间长了，各种想法啊，那叫一个层出不穷。”

“那，您那时候都有啥想法？”

“就是各种想象，特具体那种。”

听姐们这么说，霎时间吧，她就觉得自己心情稍微强一点儿了。她不能不承认，当时听到这话的同时，觉得自己心情忽然好了特多。

“我一人带孩子，老公在外地工作。”

“所以说啊，不能同意让老公去外地工作。”

“你别打岔！”

“然后吧，有一天，我给他打电话，他没接。”

“你就统一说，那天你给你老公打了多少电话。”

记得有一回，她问他：“你年轻的时候，遇到过有女孩给你打八十个电话的时候吗？”他说没有。她又追问道：“你确定吗？”他说确定。

“打了多少真不记得，就记得打得太多了，困了。”

既然，他能这么确定自己没有被八十个女孩的电话烦过心，她就问：“你谈过恋爱吗？”他说谈过十回。

妈呀！那谁谁的困了以后，又发生了什么？

“第二天早起，我就觉得我应该出门！无论去购物还是去约朋友喝杯咖啡。反正这么说吧，我老公打回电话给我，他什么也没说，我也没提七十三回这个事儿。”

“那你，有过这七十三回以后，还心情不好过吗？”

“再遇上不好的时候，我就去购物。”

至此，她开始做饭。

在家呆了几天，她琢磨着：“我这咋回事呢？最近不爱出门，不爱逛街；除了吃吃喝喝的事儿我还上点心儿之外，我甚至于，都不太喜欢往常购物的喜悦了。什么什么的真丝衬衣啊，非常有垂感的那种；和时代感非常靠前的各种花裙子。”

“我妈说，吃饭不算花钱。”她自语。