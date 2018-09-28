巴西野花牌綠蜂膠 — 健康養生極品

日本著名醫學家山本倫大說：「蜂膠是上天通過蜜蜂給人類帶來的至高無上的仙丹！」但市面上銷售的蜂膠良莠不齊，價格也有巨大差距。巴西綠蜂膠一向著稱於世，其中“野花牌極品綠蜂膠”，嚴格按照國際GMP藥品行業生産規範，精選純天然頂級綠蜂膠原料，經過約18個月的複雜工藝流程精製而成。野花牌通過美國FDA及加拿大衛生部的嚴格測試，還獲得全球最嚴格的食品安全監管體系HACCP的質量認證。淨濃度市面最高達85％，類黃酮7%、酚多體3.5%，絕不含酒精，無蜂臘，不分層不沉澱，自1982年以來品質評測及出口銷量穩居巴西第1名，在很多國家早成爲巴西極品綠蜂膠的代名詞。“野花牌綠蜂膠”以其“永遠不打折扣的品質”，熱銷北美，實屬當之無愧的極品。

多年來，隨著美國、巴西、日本、歐洲等世界等各地科學家對於蜂膠的深入研究，蜂膠的價值和功效逐步獲得人們的認識與肯定。巴西野花蜂業公司成立於1982年，是巴西歷史上第一家，也是全世界最早專門致力於蜂膠産品研究開發與生産的跨國公司。該公司不斷將科學家們的科研成果産業化，在業界率先推出專利技術—“高濃度高純度無酒精超臨界超高類黃酮綠蜂膠萃取方案”，幷開發出多種具有顯著療效的蜂膠系列産品。野花牌系列產品於1986年率先通過巴西聯邦農業部的認證。自創建以來，野花牌綠蜂膠持續以其卓越的品質贏得各國消費者的信賴，奠定了世界蜂膠行業的領導者地位，在國際上樹立了良好的産品品牌形象。

蜂膠是蜜蜂採集膠源性植物的樹脂摻和其上顎腺及蠟腺分泌物，經蜜蜂反復加工塗到蜂巢入口、內壁，以保持巢內相對無菌狀態的膠狀物質。蜂膠是一種稀有的、珍貴的蜂産品，可粗分爲綠、褐、黑三等，綠蜂膠爲最高等級；即使是綠蜂膠，原料亦可細分12個等級。由於綠蜂膠的主要成分是蜜蜂所採集到的樹脂物質，因此所採集的樹種或地區及加工工藝若有不同即會直接影響到蜂膠的品質。

野花牌綠蜂膠采自純淨、無污染、並擁有全球領先的植物種類的巴西米納斯平原，出口往美國與加拿大市場野花牌極品綠蜂膠的全部採用經過HPLC液相色譜分析技術精選的最高等級Class A原料，專利提純技術避免了酒精和加熱，因此保留了巴西頂級綠蜂膠原有的四百多種天然成分；其中富含具抗氧化作用的類黃酮，目前已經分離確認的就有二十餘類，其它還含有括三十多種不飽和脂肪酸及二十種氨基酸（包含八類人體必須氨基酸）、十多種帖烯類化合物，以及鋅等三十多種礦物質、維生素P等多種維生素、胰蛋白酶等多種活性物質。

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