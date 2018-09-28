庆祝中华人民共和国 成立69周年

渥太华华人社团联合会主席团全体成员：

卢红民主席，赵以强教授常务副主席，鱼文缨常务副主席

王宝玲博士副主席，周晓健副主席，姜婧副主席，洪智勇博士副主席，郭宏斌博士副主席，章诗雨副主席

祝渥太华华侨华人，中国人民和全球华侨华人，中国国庆快乐!

欢迎加拿大专业和商业联合会成为华联会的第51个组织

感谢以下嘉宾：



中华人民共和国驻加拿大大使馆衡孝军公使衔参赞；

王明清领事(一等秘书)；



参议员Senator Anne Cools；



渥太华副市长Mark Taylor；

Mme. Emma Mohns TCT董事；Michael Agosti大成律师事务所；卡尔顿大学王艳灵教授会长（中国校友会）；Amelia Choi中加友协共同主席；Amy Willis港加商会会长；马岩萍会长（康和华人协会）；余鼎煌（康沃尔华协会老会长）；林舒；赵玲红；刘志萍；路军常务会长（加中产业发展合作协会）；赵乃馨会长（加拿大专业和商业联合会）；陈森会长（台山同乡会）；李乃斌会长（越棉寮基金会）；孙毅（渥太华中华文化中心）。

华联会的庆国庆和庆中秋活动得到完满的成功，全赖华联会主席团全体同仝共同努力，全赖赞助商，社区各社团和华人华侨的大力支持。

衷心感谢赞助商：方承皇家地产，姚瑶道明银行房屋贷款，万雪清加拿大首都国际学校，国红（皇家银行房屋贷款），张海燕律师事务所，刘江席小靖诚信理财，刘海燕枫华会计事务所，范老师中文学校，屈映君投资移民顾问，王简简Midas车行，瑞邦金融集团。

衷心感谢媒体赞助商：郑炳锋（中华导报），Riven Zhang（CFC），张志刚（健康时报），衷心感谢大都学院，子游学堂，成都海星合唱团和楚红秋的精彩表演。

出席的VIP嘉宾代表有（排名不分先后）：

杨子婵古筝学院；罗宇飞（法铭德律师事务所）；徐元军，吴伟。加拿大四川文化交流中心；单霞（加拿大道明银行）；渥太华国际教育咨询中心；于军（加拿大注册房地产经纪人）；刘嵘会计事务师，周涛CIBC；宋海雯，（川渝同乡会）；Jason Zhao(HullJeep)；蔡敏 BMO； Aili Zhang；Baijing Li；策商；李丹琼，David Li，Dean Wythe，李东泽，田子龙，Fengwen Yu，GEORGES SAMNE，George Yin，Jasmine Landau；Jialing Dong，晶晶，何敬涵，John Verdon，Joanna Jiao，Julia Zhu，李娟，Ken Yao，Lei Ding，Lei Xiong，李莹，Liyong Zhang，Nicholas James，Qi Luo，Robert Decher,李润琪,Sam Keohavong，Sammie,Serena Wang，Scott Sullivan，Thomas DeWolf，Tao Shen 张欣，丛阳，吉阳，刘洋 Yang Lu，杨艺苑。

出席的嘉宾代表还有华联会所属的团体的代表：

中华导报，健康时报，多元文化联盟，北国歌舞团，大都学院，首都舞蹈学院，渥太华复旦大学校友会，渥太华暨南大学校友会，渥太华天津大学校友会，渥太华南京大学校友会，渥太华浙江大学校友会，渥太华大学中国同学会，卡尔顿大学中国同学会，亚岗昆大学中国同学会，蓝天全加留学生服务中心，菁华中文学校，首都中文学校，卡纳塔中文学校，中加卫生和农业交流协会，渥太华华人农业科技学会，渥太华科技协会，渥太华妇女联合会，渥太华山西同乡会，渥太华江苏同乡会，渥太华浙江同乡会，渥太华浦江之友同乡会，渥太华江西同乡会，渥太华川渝同乡会，渥太华湖南同乡会，加中商贸文化科技交流中心，广东高校联合会，悠乐健身俱乐部，金玉舞蹈团，武汉大学校友会，湖北同乡会，华创会。

衷心感谢全体义工，感谢张强友情赞助摄影摄相：

陈语缘，邓常金，方承，方舟，管震红，郝婕，郝圳茂，Annie Huang，黄倡俞，李梓瑞，刘枭辰，刘宇，柳煦，刘路易，Harold Lu，少清，邵伟，Doris Teng，王佳雯，王浩霖，王誉久，王妍芃，魏红霞，相丽明，徐平，徐宗泽，杨家珅，杨积武，杨惠新，尹政泽，张强，张帆，张在淏，张文钊，周依尧，李楠。























