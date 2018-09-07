渥太华太极拳学会2018-19招生和会员注册



一年之计始于秋，你对养生健魄有什么新计划和看法吗？

九月份开始，渥太华太极拳学会每逢星期六，再次为会员开班教授以下拳术课程：

上午(9:30—11:30)在渥太华成人中学(300 Rochester St.)有:

• 杨式传统太极拳85式(中级和初级班) – 袁德安老师,黄慰愿老师

• 吴式太极拳16式 – Marc Carriere老师

• 陈式太极拳实用拳法一路(中级和初级班) – 谭华沾老师,谭仲明老师

• 陈式小架太极拳64式(中级和初级班)– 王桂荣老师,杨建平老师

下午(1:30—3:30)在Tom Brown Arena (141 Bayview)有:

• 孙式太极拳 97式 – 袁德安老师

• 杨式简化太极拳24式 – 张虹旭老师

九月八日上午9:30—11:30am，为开放日。该时将示范所开课的全部内容，并为会员及学员选课注册。

地点在成人中学(300 Rochester St)餐廰.

因每班限六至二十人。先来先报名。有兴趣的拳友请留意赶个早。

为了节省注册时间,温馨提示如下:

1.在家打印附上的注册表(或上网www.ottawa-taichi.ca下载),最好双面。

2.填好注册表及在第二页的Wavier Page签名。

3.九月十五日开始上课和太极会活动。