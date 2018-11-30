【华人社区服务中心社区消息】12月8日(周六)新移民/非居民 银行优惠政策,投资及房贷答疑讲座

渥太華華人社區服務新服務已經43年了，為了幫助新移民/非居民安家樂業，提供了解正確信息及觀念，特邀請專業人士提供講座，針對新移民/非居民銀行優惠政策，投資及申請房貸專題答疑解惑，活動免費，座位有限，歡迎報名!

日期: 12月8日 (周六) 原定12月1日

時間: 2:00pm — 4:00pm

地點: 400 Cooper Street, suite 2000.

針對人群:

新移民/留學生/陪讀家長/持工作或訪問簽證者

銀行投資，房貸服務答疑解惑

• 新移民/非居民銀行優惠政策及業務概況

• 銀行投資那麽多選擇對大家哪些適用

• 稅務優化在加拿大到底有多重要

• 最近新移民/非居民房貸政策變了嗎

• 申請貸款前可以先準備些什麽

講員介紹:

BMO 銀行客服經理 – 錢曉超

BMO 資深貸款專家 – 蔡敏

BMO 理財規劃專家 – 廉昕和朱慶爽

盡速報名, 座位有限, 額滿為止!

報名請洽: 613-235-4875 ext. 113 cindy.chan@occsc.org 第一次參加我中心活動者，請攜帶加拿大身分的證件，如楓葉卡，移民紙，學習工作或訪問簽證。

關註渥太華中文電臺的每周預告及精彩回播，請訂閱微信公眾號：渥太華空中之友。

