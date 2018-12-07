森玛锡西社康中心专栏

十二月健康讲座：上呼吸道感染

Upper Respiratory Tract Infections

秋冬是上呼吸道感染的多发季节，欢迎大家参加森玛锡西社康中心的健康讲座，我们将讨论以下问题：上呼吸道感染包括哪些疾病？有什么症状？如何自我护理？如何预防？何时需要看医生及有关的预防疫苗。

活动免费并备有茶点，有意者请报名，欢迎各华裔长者踊跃参加。

国语

地址：森玛锡西社康中心三楼会议室55 Eccles St.

日期：二零一八年十二月十二日 星期三

时间：上午10:00-12:00

报名及联系人：彭赟：(613)-238-8210 ext. 2318

森马锡西社康中心一年一度的开放日活动

Open House

欢迎参加森马锡西社康中心一年一度的开放日活动

日期和时间：12月12日，周三，下午4点至6点

地点：55 Eccles Street (11路公交车在Booth 街下车）

手工艺，照相亭，食物，热巧克力等。还有机会与工作人员，其他会员，理事会成员，及本地议员见面和聊天。这个是一个了解森马锡西社康中心服务项目，并把你的建议和意见让机构了解的很好机会。

现场有讲中文的工作人员。

欢迎参加！