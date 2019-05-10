第六届渥太华杯围棋公开赛 圆满结束

由渥太华中国校友会(OACCUA)主办的第六届“渥太华杯”围棋公开赛于2019年4月28日圆满结束。这次比赛吸引了来自渥太华地区，赫尔地区和蒙特利尔地区的35名棋手。

渥太华围棋学校高级班老师宋冠宇六段继去年获得最高组冠军之后，今年梅开二度再次获得了本年度的最高级组冠军渥太华杯，并获得$300奖金。宋冠宇来自河南郑州,七岁起学棋，师从李玉川六段，十一岁时获业余五段证书，后又曾获“豫北棋王赛”第八名。

今年最高组亚军是来自渥太华围棋学校的15岁小棋手陈天镜(Henry Chen)。Henry在小学的时候跟业余高手的父亲学围棋，并通过网络对局提高水平，后来又在渥太华围棋学校围棋高级班进一步学习，目前已达业余五段水平。Henry在2018年代表加拿大获得在德国举行的第35届应氏杯世界青少年围棋锦标赛第10名。



获得季军的张晗溪六段是渥太华老牌业余围棋高手，多次获得加拿大全国围棋比赛的冠亚军。其中包括夺得2009年日本使馆杯加拿大围棋公开赛冠军，2010蒙特利尔冬季杯围棋公开赛全国冠军，2011年代表加拿大参加了中国顶尖的清韵研究会与加拿大围棋队之间的友谊对抗赛。



王亚平，张晗溪，宋冠宇，陈天镜，王艳灵，杨春生

公开赛比赛结果和照片可以在官网 https://sites.google.com/view/ottawacupgo 上查阅。

第一届渥太华少儿围棋定级定段赛

今年，在同一天同一场地，渥太华中国校友会还与渥太华围棋学校合作举办了第一届渥太华少儿围棋定级定段赛。共由26名少年棋手参加了少年组的比赛，定级定段成功的棋手获得了加拿大围棋协会(CGA)颁发的正式级位段位证书。

少年组的比赛分为ABC三组，获得A组比赛前三名的分别是冠军：Nathan Liu，亚军：Anji Wang，第三名(并列)：Bryan Zhang, Nathan Hu。冠军Nathan Liu是来自渥太华围棋学校围棋中级班的一位小棋手，今年11岁。Nathan的围棋启蒙是在中国，到加拿大之后就在渥太华围棋学校继续学棋，水平又得到了提高。



获得B组比赛前三名的分别是冠军：Bingshu Zhao，亚军：Steven Sun，第三名 ：Julie He。特别需要指出的是Bingshu和Julie这两位小棋手是从PEI远道前来参加比赛，并取得了好成绩。家长带着他们周六飞过来，周日参加比赛，周一早上又飞回了PEI，精神可嘉。

获得C组比赛前三名的分别是冠军：Tony Zheng，亚军：Samantha Liu，第三名：Maxim Han。很巧的是C组三位获奖的小朋友都是来自渥太华围棋学校子婵分校同一个班的小棋手，在此也向他们表示祝贺。

比赛结束后，中国校友会常务副会长杨春生主持了闭幕式和发奖仪式。渥太华资深投资经纪于军发表了致辞，中国校友会会长王艳灵教授，CGA加拿大围棋协会秘书长Matt Mennie，渥太华围棋学校校长陈英智，渥太华围棋界元老张世平和王亚平夫妇先后给各组的前三名颁发了奖杯、奖牌和奖金。

围棋并不是一项简单的运动，它是中华民族哲理智慧与思辨意识的结晶，它包含了我中华厚实且独具韵味的历史与文化积淀。“弈”中的淡雅风情、豁达有度、理智并存融合了中国军事、哲学、诗词等多种艺术形式的精髓。黑白之间，纵横之上，棋手将自己从棋艺中的得到的悟解和内涵融入到行棋思路之中，棋盘内外天人合一，成为中国棋文化的最大特点之一。

从整体上看，围棋的思维方式体现的是中国的思维传统。特别是围棋的大局观，无论棋局多么复杂，只要你全局在胸，牢牢地把握住局部服从全局的原则，就能成局在胸。

虽然道理略显深奥，但棋手的围棋思维在不知不觉中已经潜移默化般体现在黑白相间的盘面上。其实围棋不仅仅只有大局，短兵相接，刺刀见红的近身搏杀也是棋手必须具备的手段和能力。

在某种程度上，不妨把中国人的上述综合领思维称作“围棋思维”，用一句话可以概括：从大局着眼，从小处着手。

此次比赛得到房地产经纪于军、孙维夫妇，和 Thai Express Kanata的店主阮子航先生的友情赞助，在此表示由衷的感谢！

（渥太华中国校友会 供稿)